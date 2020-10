Strajk kobiet: "Przeproście mamy, że was nie wydrapały". Szokujące słowa księdza

25 października 2020 w ramach akcji "Słowo na Niedzielę" kobiety demonstrowały między innymi pod siedzibami kurii i kościołami. Często dochodziło tam do szarpanin i wymiany wulgaryzmów z uczestniczkami strajku kobiet. Także księża często włączali się w dyskusje z manifestującymi.

W niedzielę przeciwnicy decyzji wydanej przez Trybunał Konstytucyjny dali wyraz swojemu niezadowoleniu podczas mszy świętych.

W sieci pojawiło się wideo pochodzące sprzed parafii św. Franciszka przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu. Przedstawia księdza, który do grupy protestujących zwraca się w szokujący sposób.

"

Proszę opuścić teren kościoła. Szkoda, że was... Przeproście mamy, że was nie wydrapały. Oni kiedyś odpowiedzą przed Bogiem za to, co robią, na sądzie Bożym. Za to kiedyś odpowiecie. "