Co rusz pojawiają się informacje, że ktoś dostaje bana na Twitchu. Na serwisie użytkownicy głównie transmitują gry, ale często dochodzi do skandali - picia alkoholu na wizji, golizny czy rzucania przekleństw na prawo i lewo. To co wydarzyło się ostatnio na Twitchu przebiło jednak wszystkie te wybryki. Otóż jedna ze streamerek uprawiała seks podczas transmisji. Łatwo się domyśleć, że szybko dostała bana na Twitchu.

Streamerka uprawiała seks podczas transmisji na Twitchu. Szybko została zbanowana

Konto streamerki kimmikka szybko dostała bana, gdy okazało się, że podczas transmisji uprawiała seks ze swoim partnerem. Chociaż na nagraniu streamerkę nie widać w całości, to odgłosy oraz odbicie w szybie zdradza, co dzieje się za jej plecami. Wszystko wskazuje na to, że do incydentu doszło po spożyciu sporej ilości alkoholu. Nagranie streamerki szybko trafiło na Twittera, gdzie internauci zaczęli się nabijać, że trzeba zwracać uwagę na odbicie w szybie, gdy się streamuje seks.

Nie podzielimy się z Wami tym wideo, z wiadomych przyczyn, i nie piszcie nam, że "kolega pyta o nagranie". :)

Na Twitchu nie ma nudy. Jako przykład można podać chociażby litewską cosplayerkę, która przebrała się za czarnoskórą postać, za co oczywiście dostała bana. Niestety pojawiła się również streamerka obrażająca Polskę, ale dzięki akcji użytkowników Wykopu została zbanowana.