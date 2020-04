Striptizerzy z Las Vegas pokazują, jak powinniśmy ćwiczyć w domu

Z powodu koronawirusa cierpi gastronomia, branża turystyczna, ale także przemysł erotyczny - zwłaszcza ten, który utrzymuje się z występów na żywo. Do tej grupy zaliczają się więc striptizerzy i striptizerki. Nie wiemy, kiedy nastąpi powrót do normalności, ale jedno jest pewne - reprezentanci Chippendales z Las Vegas pozostają w formie i zachęcają do tego samego również nas.

Ćwiczcie ze striptizerami w trakcie epidemii

Na Instagramie trupy męskich striptizerów pojawiło się bowiem wideo, w którym tancerze pokazują, jak można prosto i skutecznie ćwiczyć w domu. A nawet jeżeli nie chcecie ćwiczyć z nimi, to możecie pooglądać półnagich facetów wijących się w rytm muzyki - sytuację określilibyśmy słowami "win-win":

Poza tym, trzeba przyznać, że panowie są naprawdę dobrzy w tym, co robią - ich forma naprawdę robi wrażenie: