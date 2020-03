Strona płaci użytkownikom za oglądanie filmów na platformie streamingowej. Ciekawy sposób na walkę z koronawirusem

Pandemia koronawirusa sprawiła, że codziennie na całym świecie umierają kolejne ofiary COVID-19. Na razie najskuteczniejszą formą walki z epidemią jest dobrowolna kwarantanna i ograniczenie stosunków społecznych. Serwis Reviews.org postanowił dołączyć do walki z koronawirusem. Oferuje darmowy dostęp do platformy Disney+ za poddanie się kwarantannie.

Koronawirus - Disney+ za kwarantannę

Czy marzyliście kiedyś o pracy, w której oglądacie filmy i jeszcze Wam za to płacą? Jeśli nie mieliście tyle szczęścia co dziennikarze działu Film w Antyradio.pl, pozostaje Wam inna opcja. Serwis Reviews.org ogłosił na swojej stronie, że zapewni darmowy dostęp do platformy Disney+ osobom, które zamiast wychodzić na zewnątrz, narażając siebie i innych na koronawirusa, będą siedzieć na czterech literach i oglądać produkcje Disneya.

Wystarczy wejść TUTAJ, wypełnić formularz zgłoszeniowy i cierpliwie czekać. Zgłoszenia można składać do 10 kwietnia 2020 roku. Reviews.org oferuje 10 nagród w postaci rocznego darmowego dostępu do Disney+ oraz karty przedpłacone Visa Gift Card o wartości 200 dolarów. Zwycięzcy losowania zostaną ogłoszeni 13 kwietnia 2020 roku.

Niestety jest jeden haczyk. W konkursie mogą wziąć jedynie obywatele Stanów Zjednoczonych, którzy ukończyli 18 rok życia. Poza tym platforma Disney+ wciąż nie jest dostępna w Polsce. Ale jeśli jesteście legalnymi dorosłymi mieszkańcami Stanów Zjednoczonych, nic nie stoi na przeszkodzie, by spróbować szczęścia!

Weźmiesz udział w losowaniu? Tak się akurat składa, że mam obywatelstwo Amerykańskie! Nie, bo mieszkam w Polsce :( E tam, Disney+... Jakby Netflixa dawali, to co innego

To nie pierwszy raz, kiedy Reviews.org oferuje podobną pracę marzeń. Poprzednie ogłoszenie pojawiło się w październiku 2019 roku. Serwis otrzymał ponad 51 tysięcy zgłoszeń. Nagroda kusi, ponieważ biblioteka Disney+ zawiera wszystkie klasyczne animacje studia, a także sagę "Star Wars" i większość produkcji Marvel Studios. Co miesiąc pojawiają się też zupełnie nowe oryginalne filmy i seriale. Na razie wciąż nie wiadomo, kiedy polscy użytkownicy będą mogli legalnie korzystać z platformy streamingowej Disneya. Niewykluczone, że pandemia opóźni jej start na terenie naszego kraju.

