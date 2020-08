Studenci mogą uprawiać seks tylko w maseczkach? Nowy pomysł władz

Mija kolejny miesiąc pandemii koronawirusa. W większości krajów świata zmniejszono obostrzenia, których celem jest zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19, ale nie wykluczone, że uczelnie wyższe będą musiały wprowadzić nowe zasady funkcjonowania podczas epidemii. Jednym z pomysłów wpisujących się w te działania jest... seks tylko w maseczkach ochronnych.

Koronawirus - seks tylko w maseczkach?

Pandemia trwa w najlepsze, w wielu krajach pojawia się zwiększenie ilości chorych osób, ale rządy dużej ilości państw uznały, że po wakacjach 2020 szkoły i uczelnie ruszą w dotychczasowym trybie pracy z wdrożeniem nowych zasad funkcjonowania.

Wśród nich znajduje się amerykańska uczelnia University of Georgia. Jak podaje Mirror najnowsze wytyczne władz miasta Athens, w którym mieści się uniwersytet, zalecają studentom uprawianie seksu w maseczkach ochronnych.

W oficjalnie wydanej broszurze The University of Georgia pojawiają się takie porady jak "Przemyśl korzystanie z maseczki podczas seksu" oraz "Ciężki oddech i dyszenie mogą rozprzestrzeniać wirusa, a noszenie maski pomaga zmniejszyć ryzyko zarażenia".

Może wydaje się to niedorzeczne, ale dzięki tego typu praktykom można komuś ocalić życie. To nie pierwszy raz, kiedy eksperci od zdrowia publicznego namawiają do tego typu formy zabezpieczenia podczas stosunku. W czerwcu 2020 roku naukowcy z Harvard University radzili parom unikać pocałunków, pryszniców przed i po stosunku oraz noszenie maseczek podczas seksu. Żarty należy dołożyć więc na bok, bo naukowcy mają w tej kwestii rację.

Doktor Vinata Dubey, która jest rzeczniczką prasową Toronto Public Health potwierdziła rady naukowców Harvarda, ale przede wszystkim zaleciła unikanie stosunków seksualnych i innych form spędzania czasu, w których łamane są zasady dystansu społecznego z osobami spotykanymi spontanicznie.

" Noszenie maski może zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się COVID-19, gdy dystans fizyczny nie jest możliwy, ale może nie zapewniać pełnej ochrony przed kroplami z dróg oddechowych we wszystkich sytuacjach bliskiego kontaktu. W tej chwili zalecamy unikanie bliskich kontaktów z osobami, którzy nie należą do twojego kręgu znajomych. "

Oczywiście maseczki podczas seksu obowiązują osoby, które nie mieszkają ze sobą i tyczą się przede wszystkim przypadkowych kontaktów seksualnych. Patrząc jednak na sprawę realnie, trudno przewidywać, że znajdą się osoby, które będą stosować się do tego typu rad. Skoro dla wielu osób problemem jest noszenie maski na zakupach, czy na spacerze, to raczej trudno sobie wyobrazić, żeby zasłaniały usta i nos podczas stosunku seksualnego.

Czy boisz się koronawirusa? Tak Trudno powiedzieć Nie

Zobacz też: Oto "rodzice roku". Nazwali swoje bliźniaki Corona i Covid