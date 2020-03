Studenci w USA wciąż masowo podróżują na wiosenną przerwę, by imprezować [WIDEO]

Miami i inne nadmorskie kurorty są co roku zalewane przez studentów podczas ich wiosennych ferii. Ktoś mógłby pomyśleć, że z powodu pandemii koronawirusa, ta tradycja zostanie zawieszona w 2020 roku. Niestety, taka osoba byłaby w błędzie - CBS News przeprowadziło raport w największej metropolii na Florydzie, z którego wynika, że studenci nie przejęli się zbytnio zagrożeniem.

Studenci w USA wciąż imprezują mimo pandemii

W wideo możemy bowiem zobaczyć grupki dzieciaków, które mówią, że koronawirus nie popsuje im zabawy planowanej od ostatnich 2-3 miesięcy. Zresztą sam materiał rozpoczyna się od słów: "Jeśli złapię koronę, to złapię koronę. Tak czy siak, nie pozwolę by miało to wpływ na moje ferie wiosenne":

Jak nietrudno się domyślić, materiał udostępniony został przez kolejne portale informacyjne, a pod każdym z nich możemy przeczytać podobne komentarze krytykujące studenciaków. Nam szczególnie przypadł do gustu ten, który pozostawiła gwiazda porno Jessa Rhodes. Kobieta w bardzo sympatyczny sposób zachęciła studentów do tego by się "poszli je*ać" i "wypie*dalali z Miami".