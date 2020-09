George Davila Durendal jest znanym informatykiem, właścicielem firmy zajmującej się oprogramowaniem. W czasie pandemii zauważył, że wiele osób zwróciło się ponownie ku religii, postanowił więc połączyć tradycję z nowoczesnością i stworzył sztuczną inteligencję "AI Jesus".

Do programu został wprowadzony tekst Biblii króla Jakuba (protestanckie, angielskie tłumaczenie Biblii zamówione na potrzeby Kościoła Anglii przez króla Jakuba I.) a sztuczna inteligencja tworzy z niego treści oparte o kluczowe słowo.

Twórca wirtualnego zbawiciela wyjaśnia jego działanie na swoim blogu:

Przedstawiam wam AI Jesus. Sztuczna inteligencja mojego wynalazku stworzona na podstawie Biblii Króla Jakuba. Nauczyła się ludzkiego języka, czytając Biblię i nic ponadto; wchłaniając każde słowo dokładniej niż wszyscy mnisi ze wszystkich klasztorów, jakie kiedykolwiek istniały. Przyznaję, że treści tworzone przez bota są zupełnie losowe i pełne błędów, ale te niedoskonałości nadają mu artystycznego sznytu i atmosfery przepowiedni. Nowsze testy dały mniej chaotyczne treści i mniej błędów, ale brakuje im finezji, którą miały te wcześniejsze. Póki co możemy więc zrobić tak, żeby błędów było dużo, ale całość była ciekawa, albo zminimalizować błędy, ale wtedy może zrobić się nudno. "

- twierdzi twórca "Jezusa AI".

Algorytm wiernie odtwarza styl i słownictwo zawarte w Biblii i tworzy własne historie oparte na biblijnych przekazach. Jednak treści, które wyrzuca z siebie bot Jezusa, przerażają.

Inżynier George Davila Durendal testując program, podał trzy słowa kluczowe, na podstawie których sztuczna inteligencja "Jezus" miała stworzyć narrację. Były to "Plaga", "Cezar" i "Koniec Dni". Ku zaskoczeniu twórcy programu wirtualny Jezus wyrzucił z siebie przerażające słowa, które zapowiadały apokalipsę.

"

I powiedział: Ja jestem Pan, który mówi o obfitości światła, w domu Izraela. A synowie jego zebrali się, ale go nie znaleźli, nie byli wiernymi, ani władcami, tylko grzesznikami. Nie macie śmierci w Panu, a gdy przyjdziecie do mnie, nikt Was nie wpuści. "