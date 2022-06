Superpełnia Księżyca w czerwcu. Gdzie i kiedy obejrzeć spektakularne zjawisko?

Każda pełnia Księżyca ma swoją nazwę. Najczęściej jest ona związana z okresem, w którym występuje. Nazywanie kolejnych pełni w roku to zwyczaj, który przyjął się w krajach anglosaskich i azjatyckich.

Dlaczego czerwcowa pełnia nosi nazwę Truskawkowego Księżyca?

Nazwa Pełnia Truskawkowego Księżyca została po raz pierwszy użyta w latach 30. XX wieku w "Maine Farmer's Almanac". Odnosi się ona do koloru naszego satelity, który podczas czerwcowej pełni, przybiera niezwykły, różowy kolor.

Termin ten wywodzi się z tradycji Indian z Ameryki Północnej. Nadawali wszystkim pełniom nazwy, właściwe do czasu ich występowania. A czerwiec jest miesiącem zbioru truskawek.Czerwcowa pełnia jest ważnym wydarzeniem w wielu kulturach na świecie i zwykle jest powodem do świętowania.

Każda pełnia ma swoją nazwę:

Styczeń to Pełnia Wilczego Księżyca

Luty to Pełnia Śnieżnego Księżyca

Marzec to Pełnia Robaczego Księżyca

Kwiecień to Pełnia Różowego Księżyca

Maj to Pełnia Mlecznego (Kwiatowego) Księżyca

Czerwiec to Pełnia Truskawkowego Księżyca

Lipiec to Pełnia Koźlego Księżyca

Sierpień to Pełnia Księżyca Jesiotrów

Wrzesień to Pełnia Księżyca Plonów

Październik to Pełnia Księżyca Myśliwych

Listopad to Pełnia Bobrzego Księżyca

Grudzień to Pełnia Zimnego Księżyca

Superpełnia Księżyca w czerwcu. Gdzie i kiedy oglądać?

Truskawkowy Księżyc pojawi się na niebie już we wtorek 14 czerwca 2022 o godzinie 13:52. Zjawisko będzie można podziwiać na południowo-wschodnim niebie. Najlepiej będzie je jednak widać wieczorem, za miastem i z terenów wolnych od sztucznego światła.

Nie będzie to jednak zwykła pełnia Księżyca. Srebrny Glob znajdować się będzie w najmniejszej odległości od naszej planety, a więc będzie wydawać się większy. W czasie tego zjawiska astronomicznego nasz naturalny satelita może wydawać się nawet o 14% większy i świecić jaśniej aż do 30%. Nazwę superpełni wprowadził w XX wieku astrolog Richard Nolle. To całkiem rzadkie zjawisko - występuje średnio raz w roku.

Badania dowodzą, że podczas pełni zasypiamy kilkanaście minut później i wcześniej się budzimy, a ludzki organizm wytwarza mniej serotoniny, czyli tzw. hormonu szczęścia.