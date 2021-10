Nawet jeżeli nie oglądacie anime i nie czytanie mang, to japońska popkultura Was dopadnie. W popularnych sieciówkach można coraz częściej zobaczyć ciuchy z rysunkami w stylu japońskich komiksów, nie brakuje koszulek z popularnymi anime, typu "Naruto" czy "Sailor Moon". Co jeszcze może sobie kupić otaku, czyli fan japońskiej popkultury? Sushi z anime w Biedronce.

Sushi z anime dziewczynką w Biedronce to nowy hit internetu [ZDJĘCIE]

Od 14 października w Biedronce znajdziecie sushi w nietuzinkowym opakowaniu. Widnieje na nim rysunek anime dziewczynki i nie jest to odniesienie do żadnego znanego tytułu. Coraz częściej można znaleźć produkty z grafikami nawiązującymi do japońskiej popkultury, ale sushi z anime to ciekawa odmiana.

Zdjęcia z produktem już trafiły na grupy fanów anime oraz mang na Facebooku i wielu z nich widzi w produkcie chęć zarobku na modnym trendzie, jakim są grafiki anime na produktach. Sushi kosztuje 24,99 złotych i oferta obowiązuje 20 października, więc jeżeli chcecie kupić sobie sushi z grafiką słodkiej dziewczyny, musicie się pośpieszyć.