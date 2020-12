Świąteczna reklama Allegro przybrała nową formę. Zobacz klip "Wspólna chwila"

Odkąd w 2016 roku Allegro zaprezentowało swoją wzruszającą reklamę "English for begginers", opowiadającą o dziadku, który uczy się angielskiego, by móc porozumieć się ze swoją mieszkającą za granicą wnuczką, filmiki platformy zachęcające do kupna prezentów na Allegro osiągnęły status zbliżony do świątecznych reklam Coca-Coli. Czy tegoroczny klip "Wspólna chwila" ma szansę powtórzyć sukces wideo sprzed 4 lat?

"Wspólna chwila" - świąteczny klip Allegro 2020

Allegro startuje z bożonarodzeniową kampanią, w której z jednej strony zachęca do zakupu prezentów, ale z drugiej przypomina, że to nie one są w święta najważniejsze. Tym razem największa platforma transakcyjna w Polsce zrezygnowała jednak z klasycznej reklamy, stawiając na świąteczny teledysk. Występują w nim Mery Spolsky, Julia Wieniawa i Arek Kłusowski, którzy wspólnie śpiewają utwór "Wspólna chwila" napisany i skomponowany przez Arka Kłusowskiego, Mery Spolsky i Adiego Owsianika na zlecenie Allegro. Z myślą o młodym pokoleniu klientów do udziału w klipie zaangażowano też popularne Tiktokerki. Zobaczcie i posłuchajcie:

Kampania Allegro na święta 2020

Kontynuacją teledysku "Wspólna chwila" mają być działania podejmowane na TikToku przez wykonujących utwór wokalistów. W kampanii wezmą też udział Tiktokerki znane pod pseudonimami Kompleksiaraxx, Mrs.Lillyy, Oliwia Misztal czy TwinSStylee. Prócz tego Allegro zapowiada kilkanaście spotów oraz świątecznych podcastów, które stworzy m.in. we współpracy z Joanną Okuniewską czy duetem Vogule Poland. Allegrowicze mogą spodziewać się też nowej zakupowej funkcji. Na platformie pojawi się specjalny świąteczny kalkulator.

A my, czekając na nowe funkcje Allegro i dalszą część świątecznej kampanii, jeszcze raz przypominamy ściskającą za gardło reklamę Allegro z 2016 roku. Wesołych przedświątecznych zakupów!