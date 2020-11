Wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Jak co roku Coca-Cola przygotowała świąteczną reklamę. Tym razem reżyserem klipu został nagrodzony Oscarem Taika Waititi. Jak prezentuje się krótka wigilijna opowieść?

Świąteczna reklama Coca-Coli Taiki Waititiego

Nowozelandzki reżyser słynie ze swojego poczucia humoru, ale w filmie "Jojo Rabbit" udowodnił, że potrafi nie tylko sprawić, by widz popłakał się ze śmiechu, ale również uronił łzę wzruszenia.

Taika Waititi ponownie pokazał swój kunszt. Tym razem zdecydowanie o wiele krótszą formą, bo trwającą niespełna trzy minuty reklamówką Coca-Coli. Jak się okazuje, żeby wywołać w widzu zamierzone emocje, nie trzeba wcale pełnometrażowego dzieła. Wystarczy kilkaset sekund. Zresztą przekonajcie się sami. Ostrzegamy, że potrzebna będzie chusteczka na otarcie łez.

W reklamie widzimy dziewczynkę, żegnającą swojego ojca. Mężczyzna wyrusza do pracy poza domem. Pod koniec zmiany zdaje sobie sprawę, że nie wysłał listu do świętego Mikołaja, który wręczyła mu córka. Rozpoczyna swoją niezwykłą przygodę na Biegun Północny, by własnoręcznie dostarczyć list. Niestety jest za późno. Na szczęście podjeżdża świąteczna ciężarówka Coca-Coli, która odwozi go do domu. Smutny mężczyzna wychodzi z pojazdu i tajemniczy kierowca wręcza mu odpieczętowany list córki. Okazuje się, że marzeniem dziewczynki był powrót ojca do domu, a za kierownicą ciężarówki siedział sam święty Mikołaj.

Waititi ponownie pokazał, że potrafi posługiwać się zabiegami filmowymi w taki sposób, by nie tylko zaangażować widza, ale również rozbawić go i wzruszyć, podobnie jak miało to miejsce w "Jojo Rabbit" czy "Thorze: Ragnarok".

Taika Waititi - kiedy nowy film reżysera?

To nie zwykłe, że tak zapracowany filmowiec jak Waititi zdołał znaleźć czas na zrealizowanie reklamówki Coca-Coli. W ostatnich miesiącach występował w dwóch produkcjach - u boku Ryana Reynoldsa w komedii "Free Guy" oraz drugim podejściu do "Suicide Squad" w reżyserii Jamesa Gunna. Poza tym Waititi tworzy swój najnowszy film - "Next Goal Wins", który wszedł już w etap post produkcji. Przygotowuje się też do rozpoczęcia pracy na planie kolejnego hitu Marvela - czwartej części przygód Thora.

Na razie nie wiadomo, kiedy zobaczymy "Next Goal Wins". Pierwotnie premiera miała odbyć się w roku 2020. Niewykluczone, że pandemia koronawirusa pokrzyżowała te plany. "Thor 4" został natomiast przesunięty z końca roku 2021 na 11 lutego 2022.

