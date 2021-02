Świebodzice: 15-letnia wolontariuszka WOŚP pobita i nazwana ku*wą. Napastnik usłyszał zarzuty

Pamiętacie czasy, kiedy Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był świętem wszystkich Polaków, którzy w styczniu każdego roku z dumą nosili charakterystyczne serduszka na swojej piersi? My też. Tym bardziej zasmucające są informacje takie jak ta o pobiciu 15-letniej dziewczyny, która zaangażowała się w zbiórkę WOŚP jako wolontariuszka.

Wolontariusze WOŚP ofiarami agresji

Do skandalicznego zdarzenia doszło 31 stycznia 2021 podczas 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który - z uwagi na pandemię koronawirusa - odbył się w nietypowej formie. Nie było plenerowych koncertów, a większość wydarzeń była transmitowana online ze studia. Nie zabrakło jednak stałego elementu w postaci tysięcy wolontariuszy, którzy z puszkami WOŚP przemierzali polskie wsie, miasteczka i miasta, by zebrać pieniądze na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i do diagnostyki głowy.

Niestety, wolontariusze WOŚP, którzy jeszcze kilka lat temu cieszyli się powszechnym szacunkiem, w 2021 roku musieli szczególnie uważać na swoje bezpieczeństwo. I to nie tylko w związku z COVID-19. W efekcie "antywośpowej" propagandy doszło do kilku incydentów, w ramach których młodzi ludzie z puszkami WOŚP-u byli atakowani słownie, a nawet fizycznie. W dniu Finału "Orkiestry" całą Polskę obiegło wideo ukazujące, jak agresywny ksiądz obrzuca młode wolontariuszki wyzwiskami, zaś kilka dni później "Gazeta Wyborcza" ujawniła szokującą opowieść o pobiciu 15-letniej Amelii. Jak poinformował dziennik, nastolatka zbierająca datki na WOŚP padła ofiarą mężczyzny, który nazwał ją "ku*wą" i uderzył w twarz.

Świebodzice: Pobił i nazwał nastolatkę ku*wą, bo zbierała na WOŚP

Do zdarzenia doszło w biały dzień, około godziny 14:00. Dziewczyna czekała na koleżankę, kiedy zaatakował ją zupełnie obcy mężczyzna. Jak opowiedziała "Gazecie Wyborczej":

Przeszedł obok mnie ten pan, popatrzył się na mnie, a ja na niego i nagle dostałam z pięści w twarz. Gdy się obejrzałam za nim, to on zaczął krzyczeć "ty ku...o od Owsiaka".

Mężczyzna miał też wykrzykiwać inne hasła (prawdopodobnie zasłyszane w prawicowych mediach) - m.in. o tym, że "Owsiak zabija płody". Osoby z Dolnego Śląska zaangażowane w WOŚP nie mają wątpliwości, że atak był efektem trwającej od kilku lat propagandy, której celem jest zdyskredytowanie Jurka Owsiaka i całej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Amelii pomogli pracownicy restauracji, która znajdowała się niedaleko miejsca zdarzenia. Szybko zawiadomiono policję i rodziców 15-latki. Funkcjonariusze, którzy pojawili się na miejscu, stwierdzili nietrzeźwość u agresora. Miał 1,3 promila alkoholu we krwi. Zgodnie z informacjami podanymi przez "Gazetę Woborczą", sprawą zajęła się już prokuratura. Okazało się, że poza Amelią pobił też dwie inne dziewczyny zbierające na WOŚP.

Mężczyźnie postawiono łącznie 8 zarzutów, w tym pobicia trzech wolontariuszek oraz znieważenia policjanta. Do czasu wyjaśnienia sprawy napastnik pozostaje na wolności, ma jednak zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych.

Jerzy Owsiak skomentował sprawę: "Przepraszam po stokroć, przepraszam"

Wstrząsające doniesienia o agresji wobec wolontariuszki WOŚP skomentował Jerzy Owsiak. W mediach społecznościowych opublikował długi post, w którym przeprasza dziewczynkę i obiecuje jej wszelką pomoc:

Stała się Amelko rzecz tak straszna, że nie potrafię sobie tego w głowie ułożyć. Serduszko Orkiestry to zaufanie, łączenie nas, uśmiech i znak pokoju. Jeżeli już to straszne zdarzenie mogło się przytrafić to powinno trafić na nas, na dorosłych. (...) Ale nigdy, przenigdy nie powinno spotkać to Ciebie, 15 latki, która z takim zaufaniem postanowiła wesprzeć Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przepraszam po stokroć, przepraszam. Ja i miliony Polaków zrobimy wszystko, abyś Amelio na powrót uwierzyła w to, co niesie idea pomocy WOŚP. Jerzy Owsiak

Cały wpis prezesa WOŚP możecie przeczytać poniżej: