"Syberyjski wojownik" sprzed 2600 lat okazał się 13-letnia dziewczynką. Naukowcy ulegli stereotypom

W 1988 roku dr Marina Kilunovskaya i dr Vladimir Siemionow natknęli się na grób z częściowo zmumifikowanymi ludzkimi szczątkami. Odkrycia dokonano w Saryg-Bulun w republice Tuva na Syberii.

Niezwykła mumia "wojownika" z Syberii

Po zastosowaniu wszystkich dostępnych w tamtym czasie metod badania, naukowcy założyli, że był to nastoletni wojownik, a wiek znaleziska oszacowano na 2600 lat.

Jadnak jak poinformował ostatnio The Siberian Times, naukowcy ulegli stereotypom i źle oszacowali płeć tajemniczego znaleziska. Dr Marina Kilunovskaya i dr Vladimir Siemionow badając zwłoki po raz pierwszy, stwierdzili, że szczątki należą do "zarośniętego wojownika" i są na tyle dobrze zachowane, że na twarzy widoczna była nawet brodawka, więc "nie mogli się pomylić w ocenie płci mumii".

Mumia była pochowana w drewnianej trumnie, wraz ze swoją bronią: siekierą, metrowym łukiem wykonanym z brzozy i kołczanem z dziesięcioma strzałami o długości około 70 centymetrów. Dwie z nich były drewniane, jedna miała koniec wykonany z kości, a groty pozostałych były wykonane z brązu.

" To było tak oszałamiające znalezisko. Otworzyliśmy pokrywkę i zobaczyłam twarz, która wyglądała imponująco. Na skórze brzucha był szorstki szew, sugerujący próbę sztucznej mumifikacji, lecz nie znaleźliśmy śladów trepanacji, co było typowe wśród takich pochówków. Wiek mumii oszacowano na 12 do 13 lat, a wszystkie wskazówki sugerowały, że był to mężczyzna. "

- skomentowała sprawę w The Siberian Times dr Kilunovskaya.

Mumia miała kołczan, zrobiony ze skóry konia, przymocowany do paska. Ubrana była w dwurzędowe futro do kolan z długimi prostymi rękawami wykonane z futer gryzoni z rodziny jeroba, uszyte w patchwork. W podróż do zaświatów ubrano jej skórzaną czapkę, która została gruntownie odrestaurowana przez wybitną restauratorkę skóry i tkanin Natalię Sinitsynę.

W trumnie nie było żadnych koralików, luster ani innych oznak, że był to grób dziewczynki, więc trzy dekady temu starożytne szczątki zostały bezsprzecznie sklasyfikowane jako młody mężczyzna-wojownik.

"Wojownik" sprzed 2600 lat okazał się dziewczynką

Współczesne osiągnięcia naukowe pozwoliły na wykonanie szczegółowych testów genetycznych.

- powiedziała dr Kilunovskaya.

Analizę paleogenetyczną wykonali dr Kharis Mustafin, dr Irina Alborova oraz Alina Matsvai w Moskiewskim Instytucie Fizyki i Technologii w Laboratorium Genetyki Historycznej, Analizy Radiowęglowej i Fizyki Stosowanej.

W jej wyniku okazało się ostatecznie, że wojownik sprzed 2600 lat był około 13-letnia dziewczynką.

Zdaniem ekspertów odkrycie rzuca więcej światła na to, jakie prawa rządziły w starożytnej cywilizacji Scytów zamieszkujących południową Syberię w latach ok. 900-200 r. p.n.e.

" To otwiera nowy aspekt w badaniu historii społecznej społeczeństwa scytyjskiego i mimowolnie przywraca nas do mitu o Amazonkach, które przetrwały dzięki Herodotowi. "

- powiedziała dr Kilunovskaya.

Kim byli Scytowie?

Scytowie byli irańskim ludem koczowniczym, o którym wiemy całkiem sporo. Pierwsze wzmianki źródłowe na ich temat pochodzą z VIII w. p.n.e. Pisał o nich Herodot w swoich Dziejach, ale również i inni. Strabon, Pompejusz Trogus, Diodor Sycylijski. Wspominają ich źródła asyryjskie, a także Biblia.

