Jak podaje PAP, w Bułgarii zatrzymano po raz drugi fałszerzy pieniędzy i dokumentów. Do produkcji banknotów gang wykorzystywał te same pomieszczenia co wcześniej. Prokuratura przeprowadziła kolejne dochodzenie w sprawie grupy fałszerzy wraz z amerykańskimi służbami specjalnymi, które jako pierwsze poinformowały stronę bułgarską o działaniach gangu. Przy okazji przeszukania domu jednego z członków gangu znaleziono dokumenty rzekomo należące do Sylvestra Stallone'a.

Sylvester Stallone jest Bułgarem? Tak wynika z paszportu znalezionego przez policję

Podczas operacji zatrzymano dziewięć osób, cztery z nich były aresztowane podczas poprzedniej takiej akcji. W drukarni fałszywych banknotów, która znajdowała się w hotelu w czarnomorskim kurorcie Słoneczny Brzeg, produkowano euro i dolary, zaś dokumenty podrabiano w okolicach Płowdiw i Szumena. Policja zabezpieczyła dowody, m.in. paszport słynnego aktora, który nazywa się Silwestr Encio Staloun.

Bułgarskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych postanowiło nawet opublikować zdjęcie tego paszportu.

Oczywiście to nie oznacza, że Sylvester Stallone jest Bułgarem. Jak podaje agencja Reuters, dokumenty te są sfałszowane i miały pokazać potencjalnym klientom, jak dobrze i wiarygodnie wyglądają "produkty" gangu.