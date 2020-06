Symulator Permanentnej Inwigilacji pozwala stalkować mieszkańców całego miasta

Polska to kraj symulatorami płynący. Część z nich odniosła ogromny komercyjny sukces, zwracają się z nawiązką już w kilka godzin po premierze – tak było chociażby z Symulatorem Dilera Narkotyków, który rozchodził się na Steam jako towar pierwszej jakości.

Twórcy do zapewnienia realizmu symulacji podeszli bardzo poważnie: konsultantem merytorycznym został raper skazany za dilerkę, a sama gra doczekała się darmowej próbki na wywołanie apetytu na kolejną, pełną działkę.

City Eye na pierwszy rzut oka wydaje się być grą mniej kontrowersyjną, niż Drug Dealer Simulator – im więcej jednak o tytule wiemy, tym więcej niepokoju się pojawia. I to związanego z rzeczywistością, a nie samą grą.

City Eye pozwoli analizować obraz pochodzący z sieci miejskich kamer. Do obowiązków graczy będzie należało wychwytywanie popełnianych przestępstw i wysyłanie do nich służb, a także na przykład zdalne przeczesywanie miasta w celu znalezienia osób poszukiwanych.

"

Przełączaj się między kamerami, zaznaczaj przeciwników, rób zdjęcia i nie pozwól by występek uszedł im płazem. Uważna obserwacja oraz precyzyjna nawigacja to klucz do sukcesu i bezpieczeństwa obywateli. "