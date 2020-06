Symulator Prezydenta 3650. Podpisuj szybko ustawy, albo zostaniesz poinformowany, że złożyłeś rezygnację

Symulator Prezydenta 3650 pozwala wcielić się w fikcyjnego prezydenta fikcyjnego kraju o nazwie Cebulandia oraz dotrwanie do końca kadencji. Można to zrobić tylko podpisując jak najszybciej podsuwane przez partię rządzącą ustawy. Autor zapewnia, że jakiekolwiek podobieństwo postaci do prawdziwych jest przypadkowe i niezamierzone.