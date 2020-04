Symulator sekcji zwłok. Polacy tworzą kolejną szokującą grę [WIDEO]

Wiedźmin 3 wygrywa w wielu rankingach tytuł najlepszej gry wszech czasów; Cyberpunk 2077 ma swoją premierą odmienić oblicze tej ziemi i pokazać, jak wygląda rozgrywka z wolnością dorównującą sesjom RPG prowadzonym przez mistrza gry.

Nie samymi największymi, tworzonymi przez całe lata tytułami żyją jednak gracze. Spektakularnym sukcesem okazał się być na przykład Symulator Dilera Narkotyków, który sprzedaje się tak dobrze, że koszta produkcji zwróciły się w ciągu godziny od premiery.

Polscy twórcy nie stronią zresztą od kontrowersyjnych pomysłów. Jedną z nowszych gier zapowiedzianych przez studio z naszej kraju jest symulator uboju ludzi, w którym zadaniem gracza będzie hodowanie na mięso, ubój, przetworzenie i sprzedaż ludzi.

Miłośnicy makabrycznych klimatów zaś mogą już zaczął zacierać ręce czekając na kolejne dzieło Polaków: Symulator Sekcji Zwłok, który ma ocierać się o horror.

Autorzy symulatora, studio Woodland Games, zapowiada że za dociekaniem przyczyn zgonu nieboszczyków stać będzie ciekawa historia.

"

The Autopsy Simulator to horror z elementami symulatora, który przeradza się w zagadkę. Gracz wciela się w postać patomorfologa Jacka. Podczas sekcji zwłok tajemniczej kobiety, Jack odnajduje w jej wnętrzu pierścionek należący do jego zaginionej przed laty żony Kate. Wraz z rozwojem akcji pojawiają się nowe elementy układanki. Aby odkryć prawdę, Jack musi zmierzyć się z mrocznymi siłami oraz słabościami własnego umysłu. "