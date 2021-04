Syn Toma Hanksa szykuje nas na "Lato białych chłopców" w swoim debiutanckim singlu

Chet Hanx to wyjątkowo intrygująca postać. Mężczyzna niegdyś występował jako raper pod pseudonimem Chet Haze, używał słowa "czar****" (co jako biały mężczyzna było dość niestosowne), a w 2020 roku pojawił się na Złotych Globach i przez cały wieczór mówił z udawanym jamajskim akcentem. Krótko mówiąc, Chet Hanx jest agentem chaosu.

Hanx niedawno zabłysnął na Instagramie, kiedy udostępnił tam wideo, w którym zachęcał innych białych mężczyzn do wzięcia udziału w "lecie białych chłopców". Jak sam twierdził:

Mam takie przeczucie, że to lato będzie latem białych chłopców. Zrozumcie sobie to jak chcecie. Nie chodzi mi o tych co popierają Trumpa i oglądają NASCAR. Chodzi mi raczej o takich białych jak ja, czy Jack Harlow (znany raper).