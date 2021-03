"Szaman z Białego Domu" ma zostać wypuszczony z aresztu? Prawnicy powołują się na "Forresta Gumpa"

Ten żart zawdzięczamy portalowi Deadline, który doniósł niedawno, że prawnik pana Jacoba Chansleya/Jake'a Angeliego/"Szamana z Białego Domu" użył fragmentu "Forresta Gumpa" w trakcie swojej apelacji przed sądem federalnym w Waszyngtonie.

"Szaman" został oskarżony o przeszkadzanie funkcjonariuszom policji w pełnieniu swojej służby, nielegalne wtargnięcie do Kongresu i kilka przypadków przestępstw drobnych. Został aresztowany w Arizonie 9 stycznia i od tamtego czasu był pod ścisłym nadzorem policyjnym w areszcie. Chansley tłumaczył podczas rozprawy, że został wpuszczony na Kapitol przez samą policję.

Jego prawnik, Al Watkins wyjaśnił natomiast, że klient dostał się na Kapitol 6 stycznie ponieważ został tam zaproszony przez byłego prezydenta, Donalda Trumpa. Cytując Watkinsa: "dokładnie jak w Forreście Gumpie".

Prawnik kontynuował:

Nie mamy do czynienia z osobą stosującą przemoc. On szczerze wierzył w to, co mówił zwierzchnik naszego rządu, prezydent...