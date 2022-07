"Szansa na sukces" powróciła po 7-letniej przerwie w 2019 roku. Pierwszym prowadzącym programu była Wojciech Mann, który w 2012 roku, po 19 latach programu oświadczył, że nie będzie już prowadzić talent show. W takiej sytuacji TVP postanowiło zlikwidować program, a gdy po kilku latach go reaktywowano, na prowadzącego wybrano Artura Orzecha, którego zastąpił Marek Sierocki. Teraz okazuje się, że jesienią zobaczymy w "Szansie na sukces" nowego prezentera. Kim jest i dlaczego zdecydowano się na kolejną zmianę prowadzącego?

"Szansa na sukces" ma nowego prowadzącego. Kto zastąpi Marka Sierockiego?

TVP poinformowano, że jesienią w nowym sezonie programu "Szansy na sukces" zobaczymy zupełnie kogoś innego w roli gospodarza. Nowym prowadzącym będzie Aleksander Sikora, którego widzowie mogą kojarzyć chociażby z programu "Pytanie na śniadanie".

Podczas jesiennych odcinków "Szansy na sukces" odbędą się eliminacje do Eurowizji Junior, w których wezmą udział dzieci w wieku 9-14 lat. W nadchodzących odcinkach talent show zobaczymy Marka Sierockiego, który zasiądzie w jury. Co więcej, dziennikarz wróci do roli prowadzącego programu "Szansa na sukces. Opole 2023".

"Szansa na sukces" to kopalnia talentów. Właśnie w tym programie swoją karierę rozpoczęły Kasia Stankiewicz czy Justyna Steczkowska. Podczas nowych odcinków "Szansy na sukces" wybrano Viki Gabor, która została polską reprezentantką na Eurowizji Junior i zajęła 1. miejsce. Również w tym programie zwyciężyła Sara James - wokalistka zajęła 2. miejsce na Eurowizji w 2021.