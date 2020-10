Szedł na kolanach po autostradzie z Krakowa do Częstochowy. Odwieźli go do szpitala psychiatrycznego

O sprawie mężczyzny poinformował Dziennik Zachodni. Kroczącego na kolanach mężczyznę zauważono w sobotę, 17 października, na autostradzie A4 w okolicach krakowskich Balic. Z relacji świadków wynika, że osobnik z krzyżem i białą chorągiewką stwierdził, że idzie do Częstochowy. Jak nietrudno się domyślić, jego zachowanie wzbudziło zaniepokojenie kierowców.

Jeden z nich postanowił zareagować i zgłosił sprawę policji.

Jak podaje dyżurny Komisariatu Autostradowego Policji w Krakowie:

"

Zdarzenie miało miejsce w sobotę około 12.30. Dostaliśmy informację, że jedna osoba idzie autostradą pieszo i modli się. Policjanci podjechali w to miejsce i podjęli w stosunku do niego interwencję. Jego zachowanie wskazywało, że ma problemy zdrowotne. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia i mężczyzna został przewieziony do szpitala psychiatrycznego w Krakowie. "