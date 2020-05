Pandemia koronawirusa ma druzgocący wpływ na światową gospodarkę. Nie dotyczy to jednak wszystkich. Szef Amazona, Jeff Bezos, radzi sobie tak świetnie, że już wkrótce może stać się pierwszym człowiekiem, którego prywatny majątek wynosiłby bilion dolarów. Kiedy miałoby to nastąpić?

Szef Amazona pierwszym bilionerem świata? Jeff Bezos zarabia na koronawirusie

Platforma Comparisun, bazując na danych opublikowanych przez pismo "Forbes" dotyczących 25 najbogatszych osób świata, obliczyła roczną stopę wzrostu ich zamożności. Zgodnie z uzyskanym wynikiem, do 2026 roku Jeff Bezos zostanie pierwszym na świecie bilionerem. Obecnie jego majątek szacuje się na 140 miliardów dolarów.

Jak to możliwe, że w obliczu aktualnego kryzysu Jeff Bezos miałby się stale bogacić? W dobie koronawirusa Amazon radzi sobie wyjątkowo dobrze. Ludzie ograniczają wychodzenie z domu do absolutnego minimum, w związku z czym popyt na zakupy online wzrósł do niespotykanych dotąd rozmiarów. Co więcej, oprócz posiadania 11,2% udziałów w Amazonie, Bezos jest też właścicielem gazety "The Washington Post" i firmy kosmicznej Blue Origin.

Według tych samych obliczeń, w ślady Jeffa Bezosa ma pójść założyciel Facebooka. Zdaniem Comparisun Mark Zuckerberg zarobi pierwszy bilion w 2036 roku, w wieku 51 lat.