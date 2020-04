Szef Sanepidu przyłapany bez maseczki nie przyjął mandatu. „To sankcja ze stanu wyjątkowego, którego nie mamy”

Zamknięte szkoły i galerie handlowe, ograniczenia w funkcjonowaniu sklepów, obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej oraz surowe kary za niestosowania się do tych wytycznych: tak wygląda rzeczywistość w Polsce walczącej z koronawirusem.

Pierwsze obostrzenia zostały wprowadzone w połowie marca 2020 i od tamtej pory są systematycznie rozbudowywane i przedłużane. Najnowszą restrykcją jest obowiązek zakrywania ust i nosa podczas przemieszczania się w przestrzeni publicznej.

Na łamaniu tego rozporządzenia dwa razy przyłapany został dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legnicy, który bez maseczki przechodził przez park, gdy wstęp do niego był jeszcze zakazany. Za pierwszym razem usłyszał pouczenie, za drugim już mandat, którego przyjęcia odmówił powołując się na te same argumenty, które wytaczają osoby karane przez Sanepid.

Szef Sanepidu odmówił przyjęcia mandatu za brak maseczki, bo nie ma stanu wyjątkowego

Sytuację opisał odział TVP we Wrocławiu. Urzędnik wypowiadają się do kamery i tłumacząc, jakich argumentów użył odmawiając przejęcia mandatu od Straży Miejskiej za przejazd rowerem przez park bez maseczki (do zdarzenia doszło przed zdjęciem zakazu wstępu) użył następującego argumentu:

" To jest sankcja ze stanu wyjątkowego, którego nie mamy. "

Sanepid został powołany między innymi do kontrolowania przestrzegania rygorów epidemiologicznych. W ciągu tygodnia od wprowadzenia zakazu wychodzenia z domu bez uzasadnienia urzędnicy nałożyli kary administracyjne wynoszące ponad milion zł.

