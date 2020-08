Szekspir był biseksualistą? Naukowcy są prawie pewni

Profesor Stanley Wells oraz doktor Paul Edmondson przeanalizowali 182 sonety, które od około 1578 roku napisał Szekspir. Badacze przyjrzeli się utworom pod kątem ich adresatów. Doszli do wniosku, że nie były nimi wyłącznie kobiety.

Szekspir był biseksualistą? Naukowcy prawie pewni

Dr Edmondson analizując język Szekspira stwierdził:

" Język seksualności w niektórych sonetach Szekpsira jest zdecydowanie zaadresowany do mężczyzn. Nie pozostawia to zatem żadnych wątpliwości, że pisarz był biseksualny. "

Jak opowiada o swojej analizie dla Daily Mail, Edmondson:

" Od połowy lat 80. modna stała się teoria o tym, że Szekspir był gejem. Jednak był żonaty i miał dzieci. "

Pisarz poślubił w 1582 roku Anne Hathaway. Miał wówczas zaledwie 18 lat, ona 26. Pierwsze dziecko kobieta urodziła zaraz po ślubie, później para doczekała się bliźniąt.

Mimo to seksualność Szekspira od lat była poddawana analizom i ciekawiła znawców literatury. Znawcy ustalili, że sonety znanego twórcy są skierowane do kilku adresatów. Znaczna część z nich była napisana z myślą o pewnym młodzieńcu, a autor wyrażał w nich podziw wobec jego urody. Badacze i naukowcy twierdzą, że podmiot liryczny był zakochany w odbiorcy. Istnieją jednak również teorię, że to specyficzny rodzaj przyjaźni lub fikcja.

Wszystkie sonety Szekspira wraz z ich analizą i wnioskami profesora Stanley'a Wellsa oraz doktora Paula Edmondsona zostaną opublikowane 10 września 2020 roku.