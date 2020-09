Sześcioletni chłopiec zawisł na wysokości piątego piętra. Głowa utknęła mu między prętami

Dziecięce zabawy mogą doprowadzić do prawdziwej tragedii. Zapewne każdy z Was w dzieciństwie próbował włożyć głowę miedzy pręty na szkolnym korytarzu, czy osiedlowej klatce. O wiele trudniej było się z takiej pułapki wydostać, ku uciesze złośliwych kolegów. Jednak kiedy taka sytuacja ma miejsce na wysokości piątego piętra, powody do żartów znikają.

6-latek zawisł na piątym pietrze z głową między prętami

Do przerażającego wypadku doszło w prowincji Szandong we wschodnich Chinach. Z niewiadomych przyczym 6-letni chłopiec zwisał z okna na piątym piętrze jednego z budynków. Głowa utknęła mu między metalowymi prętami.

Jak czytamy na ABC News, na ratunek chłopcu przyjechali miejscowi strażacy. Ekipa dwunastoosobowa podzieliła się na dwie grupy, które udzielały pomocy 6-latkowi. Jedna z nich zabezpieczała dziecko od zewnątrz budynku, żeby nie spadło, a druga w środku cięła kraty, aby je uwolnić.

Chociaż sytuacja wyglądała naprawdę groźnie, akcja funkcjonariuszy trwała zaledwie 10 minut. Chłopiec wyszedł z opresji bez szwanku.