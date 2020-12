Miłośnicy podróży w czasie w sam środek lat 90., zapnijcie pasy! Kolejny hit tamtych lat powróci na ekrany w nowej wersji. Netflix ogłosił właśnie, że planuje reboot "Szkoły złamanych serc" - australijskiego serialu dla młodzieży, który polscy widzowie mogli oglądać na antenie TVP.

Netflix stworzy reboot serialu "Szkoła złamanych serc"

Netflix niedawno dodał do swojej biblioteki wszystkie odcinki oryginalnej wersji "Szkoły złamanych serc" i jak widać nieźle na tym wyszedł, ponieważ przymierza się do stworzenia rebootu. Nowy serial na podstawie hitu z lat 90. również będzie produkcją australijską. Na zlecenie Netfliksa wyprodukuje go firma Fremantle Media we współpracy duńskim studiem NewBe, które zakupiło prawa do serialu.

Que Minh Luu z australijskiego oddziału Netfliksa, twierdzi, że buntownicza seria dla nastolatków już dawno powinna doczekać się rebootu:

Nowa "Szkoła złamanych serc" ma pozwolić młodym ludziom w Australii czuć się zauważonymi, prezentując ich historie, poczucie humoru i nastawienie do świata. Ma też przypominać im wszystkim, że są od nas o wiele fajniejsi.

Serial ma być skierowany do nowego pokolenia widzów, jednak Netflix liczy, że uda mu się obudzić emocje także u dzisiejszych trzydziestoparolatków, którzy pamiętają oryginał sprzed ponad 20 lat. Premiera nowej "Szkoły złamanych serc" planowana jest na 2022 rok.

"Szkoła złamanych serc" - przebój z lat 90.

"Szkoła złamanych serc" emitowana w latach 1994-1999 opowiadała o grupie przyjaciół z australijskiej szkoły średniej Hartley High. Serial wpisywał się w ówczesne trendy produkcji takich jak "Beverly Hills 90210", a poza sercowymi rozterkami bohaterów, poruszał istotne kwestie dla wieloetnicznego środowiska Sydney. W Polsce serial emitowała stacja TVP 1. Od listopada 2020 wszystkie odcinki oryginalnej "Szkoły złamanych serc" są dostępne w serwisie Netflix.