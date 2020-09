Szokująca przepowiednia jasnowidza Jackowskiego: "Ta zima będzie inna niż wszystkie. Nie z powodu pogody!"

Najsłynniejszy polski jasnowidz od jakiegoś czasu powtarza, że jego zdaniem wkrótce będzie mieć miejsce "ogromny konflikt zbrojny" a pojawienie się koronawirusa przygotowuje na nią świat. Jackowski jest zdania, że pandemia koronawirusa jest wykorzystywana, jako "szkolenie i musztra" na wypadek działań zbrojnych.

Jasnowidz Jackowski: "Ta zima będzie inna, niż wszystkie. Nie z powodu pogody!"

Krzysztof Jackowski prowadzi swój kanał na YouTube, występuje gościnnie w audycjach i regularnie udziela wywiadów. Uczestnicy wirtualnych seansów z jasnowidzem mogą mu zadawać pytania, na które ten odpowiada w czasie rzeczywistym. Polacy pytają o wszystko - od kwestii dotyczących polityki, zdrowia, koronawirusa po miejsca pobytu osób zaginionych czy pogodę.

Na zadane mu niedawno pytanie o tegoroczną zimę, słynny jasnowidz odpowiedział jednak w zupełnie inny sposób, niż się spodziewano:

" Jaka będzie zima? Mówiłem o lecie w tym roku, że będzie bardzo kapryśne, to mówiłem w okresie lutego. Że będzie bardzo kapryśne, zmienne i nie do końca piękne. Deszczowe w pewnych momentach. Czyli nie będzie takie, jak było poprzednie: bardzo suche i ciepłe, które też zapowiedziałem, że będzie takie. Jaka będzie zima? Ten, kto zdał mi to pytanie, to ci powiem kolego. Ta zima będzie inna, niż wszystkie. Nie z powodu pogody. "

Jackowski u Atora: "Uwaga! Zaczyna się!"

Krzysztof Jackowski swoich ostatnich wypowiedziach coraz częściej i dobitniej podkreśla, że jest pewny nadejścia czegoś strasznego, co wydarzy się jeszcze w tym roku, a na co nie mamy wpływu. Z każdą wizją jego przewidywania są coraz bardziej sprecyzowane.

17 września 2020, gdy wieszcz po raz kolejny wystąpił gościnnie w programie popularnego youtubera Krzysztofa Woźniaka z kanału "Wideoprezentacje". Podczas rozmowy z "Atorem" powiedział, że najgorsze zacznie się dziać już w najbliższym czasie.

W filmiku zatytułowanym "ZACZYNA SIĘ! - Jasnowidz Krzysztof Jackowski u Atora - Analiza Przepowiednia dla Polski i Świata PL", słynny jasnowidz mówi między innymi:

" Izrael ogłosił lock down. W Izraelu obywatel może wyjść do 500 metrów od swojego domu. Pozamykanych jest wiele miejsc publicznych. Ja się obawiam, że Izrael dał sygnał innym krajom - "Uwaga! Zaczyna się!", to jest kwestia 3 tygodni. Obawiam się, że jednak idzie to w kierunku militarnym. "

Jasnowidz Jackowski: "To się zbliża!"

11 września 2020, podczas spotkania ze swoimi widzami Jackowski oznajmił:

" Czas, który nadchodzi, będzie coraz ciekawszym czasem w sposób negatywny! Wiecie, co od dłuższego czasu zapowiadam i o czym mówię. To się zbliża! Nie bierzcie tego, jako straszenie. Ja po prostu mówię to, co czuję. "

Po czym dodał po chwili:

" W krótkim czasie wydarzy się na świecie coś takiego, bezprawnego, że wiele krajów, w tym Rosja, będzie żądała zwołania pilnego forum międzynarodowego, ponieważ stanie się wielkie bezprawie. Stanie się bezpardonowy atak rakietowy, krótkotrwały, ale bardzo znaczny. Atak zorganizują "mocodawcy". To będzie bardzo krótkie, ale może wstrząsnąć światem. Od tego krótkiego ataku, bez odzewu, zacznie się robić na świecie pozorny bajzel i takie kraje jak Rosja, jak Chiny będą nawoływały do zwołania do rady bezpieczeństwa narodowego. Będzie robił się bajzel, a potem będzie druga prowokacja. Mam wrażenie, że to uderzenie - krótkie, ale bardzo treściwe - bedzie oficjalnie przez demokratyczne kraje spowodowane i to będzie najbardziej skandaliczne. Nie wynikanie z tego odzew tylko wyniknie z tego duża wrzawa na świecie. "

Krzysztof Jackowski twierdzi również, że według niego najlepiej zabezpieczyć się finansowa na nadciągający trudny czas. Mężczyzna ostrzega przed nieuchronnym spadkiem wartości walut na całym świecie i radzi by ograniczyć inwestycje a pieniądze lokować w grunt i nieruchomości.

