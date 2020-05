Szokująca teoria fanów na temat jednej z członkiń X-Men. Nigdy nie była mutantką?

Po kilku tygodniach przerwy spowodowanej pandemię koronawirusa, wydawnictwo Marvel Comics w końcu wznowiło wydawanie nowych komiksów. Okazuje się, że powrót może być szokiem dla wiernych czytelników. Podejrzenia fanów X-Men na temat jednej z wieloletnich członkiń mogą okazać się prawdą.

"Marauders" #10 - Kitty Pryde nie jest mutantką?

Pierwszy komiksowy tydzień po długiej przerwie pozostanie na długo w pamięci fanów Marvela. Nie tylko dlatego, że twórcy zaprezentowali żółte wcielenie Hulka, ale również z powodu prawdopodobnego potwierdzenia szalonej teorii fanów na temat Kitty Pryde - jednej z weteranek grupy mutantów.

W dziesiątym numerze serii "Marauders", za którą odpowiadają Gerry Duggan, Stefano Caselli, Edgar Delgado, Cory Petit oraz Tom Muller, pojawiły się pewne wątki, które zdają się popierać domysły czytelników na temat Kitty. Od jakiegoś czasu wszystkie tytuły o mutantach rozgrywają się wokół wyspy Krakoa - żywego organizmu, który stał się państwem homo superior.

Ze wszystkich członków X-Men tylko Kitty miała problemy ze swoimi mocami podczas pobytu na wyspie. Nie potrafiła przejść przez bramy Krakoi, mimo że jej wrodzoną supermocą jest fazowanie, czyli przechodzenie przez ciała stałe. Z tego powodu została agentką działającą poza wyspą. Na misję nie wyruszyła jednak sama. Utworzyła tytułową grupę, z którą wyruszyła w iście piracki rejs.

W ten sposób Shadowcat została liderką drużyny w skład której wchodzą takie postacie jak Bishop, Callisto, Christian Frost, Emma Frost, Iceman, Lockheed, Pyro, Sebastian Shaw oraz Storm. Niestety w poprzednich numerach Kitty została zabita przez Shawa. Chociaż teoretycznie nikt nie powinien się martwić śmiercią Shadowcat, ponieważ Krakoa potrafi wskrzeszać poległych mutantów, grupa o nazwie The Five (Tempus, Proteus, Hope Summers, Elixir i Egg) utworzona przez Charlesa Xaviera, nie była w stanie przywrócić Pryde do życia.

Powyższe powody sprawiły, że czytelnicy zaczęli się zastanawiać, czy Kitty jest w ogóle mutantką. W końcu jest odporna na moce wyspy. Tego typu przypuszczenie jest zasadne, bo informacja o ukrytym podczas X-Men członku, nie będącym mutantem, pojawiło się, zanim w komiksach powróciła Krakoa. W serii "Hunt for Wolverine: Adamantium Agenda" Avengers wyruszyli na misję, mającą na celu odnalezienie skradzionego kodu genetycznego Logana, który w niepowołanych rękach, mógłby stać się potężną bronią. Podczas tego wydarzenia Iron Man miał wgląd do bazy mutantów sporządzonych przez Mr. Sinistera.

Ze zgromadzonych informacji wynikało, że jeden z mutantów wcale mutantem nie jest. Został jedynie genetycznie zmodyfikowany tak, żeby przypominał mutanta. Stark określił tajemniczą osobę, jako "uśpionego szpiega" pośród X-Men. Do tej pory tożsamość "uśpionego agenta" nie została jednak zdradzona. Jeśli Shadowcat byłaby tym agentem, tłumaczyłoby to wiele niejasnych zdarzeń dotyczących Kitty.

W dziesiątym numerze "Marauders" mamy możliwość przeczytania maili, które Kitty wysłała do Nightcrawlera tuż przed wyruszeniem na misję, z której nie wróciła. Pisze w nich między innymi o narastającej w niej agresji, wywołanej niemożnością dostania się na Krakoę. Denerwowało ją też to, że będąc na wyspie, nie może w pełni kontrolować swoich mocy. Na razie trudno jednak stwierdzić, czy Shadowcat jest rzeczywiście uśpionym agentem. Być może jej problemy wynikały z machinacji jednego z wrogów X-Men, których nie brakuje na wyspie.

Jeśli teoria okazałby się prawdziwa, Shaw mógłby teoretycznie wrócić z wygnania. Za zabicie mutanta przewidziana jest bowiem banicja. Spotkałaby go jednak inna kara. Zabójstwo człowieka wiąże się z wędrówką do serca wyspy.

Czy Kitty rzeczywiście nie była nigdy mutantką? Jeśli tak, to kto stoi za modyfikacją jej kodu genetycznego? A może chodzi o kogoś zupełnie innego? O tym przekonamy się zapewne w kolejnych numerach "Marauders".

Czy Kitty Pryde nie jest mutantką? Od dawna to podejrzewam Wygląda na to, że tak. Krakoa się nie myli! Mam nadzieję, że nas tylko podpuszczają Pewnie się okaże, że to nie prawdziwa Kitty tylko jakiś Skrull i dlatego nie mogła wejść na wyspę Jest! Jeśli to zmienią, przerzucam się na DC!

