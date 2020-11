Szokujące odkrycie w egipskiej mumii. Co naukowcy znaleźli w jej brzuchu?

Artefakt, znany jako "Hawara Portrait Mummy No. 4", został odkryty około 1910-1911 roku i pochodzi prawdopodobnie z pierwszego wieku naszej ery, kiedy Egipt znajdował się pod panowaniem rzymskim. Jednak jak się okazuje mimo, że portret nagrobny pokazywano na wielu wystawach, o samej mumii do tej pory nie wiedzieliśmy zbyt wiele.

Jak się okazało, artefakt przez ponad sto lat nie został dokładnie zbadany. Zaraz po odkryciu ustalono, że mumia należała do dziewczyny, co potwierdzał portret znaleziony przy zwłokach. Jednak dopiero teraz, dzięki zaawansowanej technologi możemy znacznie bliżej przyjrzeć się tajemniczej Egipcjance.

Już przeprowadzone kilka lat temu badania okazały się niezwykle ciekawe. Egipska mumia ozdobiona portretem kobiety zawierała niespodziankę - ciało dziecka, które zmarło w wieku zaledwie 5 lat. Teraz naukowcy dowiedzieli się więcej o tajemniczej dziewczynce i jej pochówku dzięki skanom o wysokiej rozdzielczości i "mikrowiązkom" promieni rentgenowskich.

Skany tomografii komputerowej zębów i kości udowej mumii potwierdziły wiek dziewczynki, chociaż nie wykazały żadnych śladów urazów kości, które mogłyby wskazywać na przyczynę jej śmierci.

Stuart Stock, profesor naukowy biologii komórki i rozwoju w Feinberg School of Medicine na Northwestern University w Chicago, zwrócił także uwagę na tajemnicy przedmiot umieszczony w brzuchu dziecka w czasie mumifikacji

Skany wykonane mumii dwie dekady temu miały niski kontrast i wiele szczegółów było trudnych do dostrzeżenia. Na potrzeby nowej analizy naukowcy przeprowadzili nowe skany CT, aby z wizualizować całą strukturę mumii. Następnie skupili się na określonych obszarach przy użyciu dyfrakcji promieni rentgenowskich, w których mocno skoncentrowana wiązka promieni rentgenowskich odbija się od atomów w strukturach krystalicznych. Różnice we wzorach dyfrakcyjnych ujawniają, z jakiego rodzaju materiału wykonany jest przedmiot.

Jest to pierwszy przypadek zastosowania dyfrakcji promieni rentgenowskich na nienaruszonej mumii.

- powiedział główny autor badania Stuart Stock.

Badanie wykazało, że w brzuchu dziecka znajduje się 7-milimetrowy artefakt wykonany z kalcytu. Prawdopodobnie jest to amulet, który miał chronić zmarłego. Jak dotąd nie udało się ustalić, dlaczego na mumii 5-letniego dziecka znalazł się obraz dorosłej kobiety.

W czasach rzymskich w Egipcie zaczęli robić mumie z portretami przymocowanymi do przedniej powierzchni. Powstało ich wiele tysięcy, ale większość obrazów została usunięta z mumii. Wśród tych, które znamy - może tylko 100 do 150 nadal ma portret przymocowany do mumii.