Szokujący prezent na komunię. "Czy to piniata dla młodych satanistów?"

Sezon komunijny trwa w najlepsze. Wielu z nas zadaje sobie pytanie: co dać dziecku w prezencie na komunię? Rodzice, dziadkowie i chrzestni prześcigają się w pomysłach na niebanalne prezenty.

Marzenia dzieci są czasem bardzo wygórowane. W ramach prezentu na komunię nie wystarczy już tylko rower i zegarek. Do lamusa odchodzą także ilustrowane Biblie, różańce, medaliki, atlasy przyrodnicze czy niebanalne wydania bajek.

Szokujący prezent na komunię. "Mogli je powiesić na krzyżach i dać dzieciom włócznie"

Na topie są tablety, laptopy, elektryczne hulajnogi, skutery albo quady. Ale zdarzają się też bardziej niekonwencjonalne opcje jak operacje plastyczne, egzotyczne lub bardzo drogie zwierzęta czy wycieczki na drugi koniec świata.



Naprzeciw oczekiwaniom rodziców i dzieci wyszła pewna firma z Małopolski, która zaproponowała dość kontrowersyjną rozrywkę na przyjęcie komunijne. Sprzedawcy zachwalali swój wyjątkowy towar - piniaty z napisem IHS (monogramem imienia Jezusa Chrystusa).

Spore grono rodziców uznało, że piniaty w przyjemny i zabawny sposób urozmaicą komunijne przyjęcie ich pociechy. Tymczasem w sieci zawrzało. Wielu katolików poczuło się urażonych wielokrotnym i energicznym uderzaniem kijem w symbol ich Zbawiciela. Tym bardziej że miały to robić dzieci, które po raz pierwszy przyjęły go do swojego serca.

Doceniam inwencję, ale chyba coś poszło nie tak. Generalnie to jakoś nie po drodze z szacunkiem do sakramentu...

- komentowali internauci.

Czy to piniata dla młodych satanistów...? pytali oburzeni.

Czy twórca tego wie w ogóle, co znaczy IHS? Albo się zastanowił chociaż trochę? I dziecko ma w napis IHS kijem walić?!

A ja się zastanawiam, czy na chrzest święty można by walić w wizerunek niemowlaka? A na stypę trumna, z której się wysypią ulubione cukierki od świętej pamięci babci, taki prezent z zaświatów dla wnuczków.

Mogli je powiesić na krzyżach i dać dzieciom włócznie

Piniata to zabawa polegająca na rozbiciu kijem wiszącej kuli wypełnionej słodyczami. Zwyczaj nie jest w Polce zbyt popularny. Piniata, mimo że kojarzona jest głównie z meksykańską kulturą, to tak naprawdę pochodzi z Chin.

