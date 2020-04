Szpital niczym Hogwart: lekarze oznaczyli sale nazwami czarodziejskich domów. J.K. Rowling zachwycona

Ratowanie ludzkiego życia i walka z koronawirusem nie muszą odbywać się w sztywnej, ponurej atmosferze. Udowodnili to lekarze z brytyjskiego Royal Bournemouth Hospital, którzy postanowili nieco urozmaicić swoje miejsce pracy, wnosząc do niego szczyptę magii. W ten oto sposób, szpitalne sale, oprócz oficjalnych nazw, otrzymały szczególne oznaczenia - czterech domów Hogwartu. Zwrócili tym uwagę autorki "Harry'ego Pottera", która odniosła się do akcji w mediach społecznościowych.

Szpital niczym Hogwart - lekarze oznaczyli sale nazwami czarodziejskich domów

J.K. Rowling opublikowała na Twitterze wpis przedstawiający zdjęcia szpitalnych sal podpisanych czterema domami Hogwartu - Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw i Slytherin. Twórczyni serii o młodym czarodzieju przyznała, że "rzadko bywała tak dumna".

Sale otrzymały swoje magiczne nazwy przy okazji ich przeprojektowywania, w celu sprawniejszej walki z koronawirusem. Jeden z lekarzy, Alex Maslenm skomentował sprawę słowami:

" Nazwy tych domów są dobrze znane naszym młodszym lekarzom, którzy dorastali wraz z Harrym Potterem. Przyniosło to nieco ukojenia w tych trudnych czasach. "

Dr Mike Wheble przyznał z kolei, że ogromnie zaskoczyła go reakcja J.K. Rowling.

" To dla ans olbrzymie wsparcie. To wzruszające, że otrzymaliśmy taką wiadomość. Wiele to znaczyło dla mnie osobiście i dla wielu moich kolegów tutaj, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym. "

