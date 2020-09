Kobieta, która dotychczas słynęła z poszukiwań dowodów na istnienie Wielkiej Stopy, niebawem stanie przed sądem za poważne przestępstwo. Wszystko wskazuje na to, że z premedytacją próbowała zamordować mężczyznę.

Wielka Stopa - poszukiwaczka stworzenia chciała zabić mężczyznę

Jak podaje serwis Shelby County Reporter, do zdarzenia doszło 2 września 2020 roku w hrabstwie Shelby w stanie Tennessee. Kobieta pochodząca z miasta Alexander City w stanie Alabama włamała się do mieszkania mężczyzny i próbowała go zastrzelić. 39-letnia Gwendolyn Michelle Jones została aresztowana na próbę morderstwa.

Według relacji policji Jones weszła do mieszkania, kiedy niedoszła ofiara spała. Zaczęła strzelać z broni palnej, a kiedy mężczyznę obudziły wystrzały, zobaczył, że Jones celuje do niego z pistoletu. Sprawę dokładnie opisują zeznania sądowe.

" Jones wielokrotnie wystrzeliła z pistoletu Ruger LCP .380 w kierunku ofiary, kiedy ta spała. Kiedy ofiara się obudziła, była świadkiem, jak Jones stoi w pokoju, trzymając broń. Wówczas oskarżona dodatkowo wystrzeliła w kierunku ofiary stojącej na korytarzu. "

Nie wiadomo, czy ofiara została ranna w wyniku strzelaniny. Jones została zatrzymana przez policję i trafiła do aresztu w Shelby County. Sąd zadecydował, że może wyjść na wolność po zapłaceniu 81 tysięcy dolarów kaucji. Prokuratura oskarżyła ją o przemoc domową pierwszego stopnia, wtargnięcie pierwszego stopnia oraz usiłowanie zabójstwa.

Miesiąc przed atakiem portal Alexander City Outlook napisał artykuł o Jones i jej działalności w organizacji Bigfoot Research. Od dawna nadzorowała poszukiwania Wielkiej Stopy w południowo-wschodniej części stanu Alabama. W wywiadzie udzielonym dla serwisu opowiadała o poszukiwaniach słynnej kryptydy, która ma zamieszkiwać rejony parku narodowego Talladega National Forest.

Jones przez 15 lat należała do służb mundurowych - pracowała w wojsku i w policji. Twierdzi, że spotykała w okolicy dwa dorosłe osobniki Sasquatcha - samca i samicę oraz ich potomstwo. Co tydzień zostawiała dla nich pożywienie, które regularnie znikało. Chociaż Jones nie udało się nigdy dostarczyć dowodu na istnienie Wielkiej Stopy, w pobliżu Alexander City bardzo często pojawiają się zgłoszenia dotyczące zaobserwowania dużych, człekokształtnych istot.

Czy Wielka Stopa istnieje naprawdę? Tak Nie wiem Nie

