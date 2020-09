Szukali złota, a znaleźli obiekt sprzed 100 mln lat. Ma 5 km średnicy!

Gigantyczny lej znajduje się w Australii Zachodniej na gruncie należącym do trzeciej co do wielkości australijskiej firmy wydobywającej złoto, Evolution Mining.

Szukali złota a trafili na znalezisko sprzed 100 milionów lat

Nowo odkryty krater ma prawdopodobnie 5 km średnicy i jest umiejscowiony w pobliżu miasta duchów Ora Banda. Jak wstępnie szacują naukowcy, obiekt jest przynajmniej pięć razy większy niż słynny krater Wolf Creek, który ma 880 metrów średnicy. Niestety nie da się tego sprawdzić gołym okiem, ale badania elektromagnetyczne wyraźnie to wskazują.

Badający strukturę geofizycy twierdzą, że asteroida, która ją utworzyła, musiała mieć co najmniej 100 metrów średnicy. Badanie położenia i poziomów erozji, a także analiza składu gleby, pozwala oszacować, że krater może mieć około 100 milionów lat.

W trakcie badań okazało się, ze próbki skał mają charakterystyczne oznaki upadku meteorytu. Takie formacje geologiczne powstają tylko w skałach pod kraterami meteorytowymi lub podziemnymi wybuchami nuklearnymi. Proces dokładnego datowania nowego krateru jest złożony, a eksperci sugerują, że wymaga on między innymi analizy izotopowej.

" Odkrycia dokonano na obszarze, w którym krajobraz jest bardzo płaski. Gdyby nie nowe technologie, nigdy byśmy go nie odkryli, ponieważ przez miliony lat został już wypełniony przez ziemię i inne struktury geologiczne. "

- powiedział geolog i geofizyk, dr Jayson Meyers.

Badacz twierdzi także, że jego zdaniem uderzyło nas więcej asteroid, niż do tej pory myśleliśmy.

" To z kolei zmusza nas do zadania sobie pytania, z jaką częstotliwością uderzają w Ziemię znaczące obiekty i dlaczego tak się dzieje? Aby spowodować uderzenie tej wielkości, asteroida miałaby około 100-200 metrów średnicy, więc była to całkiem duża skała, która wpłynęła na naszą planetę. "

- twierdzi Meyers.

Meyers, stwierdził również, że znalezisko było nie tylko nieoczekiwane, ale również ma duże znaczenie naukowe.

Zobacz również: Rosjanie ugasili pożar wybuchem bomby atomowej. Mają rozmach... [WIDEO]