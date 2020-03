Szybko rośnie liczba chorych na COVID-19 w Polsce. Nowe przypadki koronawirusa

Liczba chorych na COVID-19 rośnie w Polsce z dnia na dzień. Mimo stosowania daleko idących środków ostrożności, koronawirus SARS-CoV-2 ciągle znajduje nowe ofiary.

Na popołudniowej konferencji Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wykryciu trzech nowych przypadków COVID-19 w Polsce. Liczba chorych wzrosła już do 20, a premier ma to być dopiero wstęp do prawdziwego ataku choroby.

Wszystkie 3 osoby, u których stwierdzono COVID-19, przebywały w ostatnim czasie we Włoszech. Służby sanitarne lokalizują właśnie wszystkich, którzy mieli kontakt z chorymi, w celu poddania ich kwarantannie.

Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że warszawskim pacjentem jest dowódca generalnego rodzajów sił zbrojnych gen. Jarosław Mika.

O nowych krokach podjętych w celu powstrzymania koronawirusa opowiedział Łukasz Szumowski, minister zdrowia.

" Jeżeli jeszcze jesteśmy w fazie pojawienia się koronawirusa w Polsce, gdzie liczba osób chorujących na koronawirusa nie jest tak duża jak we Włoszech, chcemy wprowadzić metody bardzo ścisłej kontroli osób, które są w kwarantannie, ale też objąć te osoby opieką. Wiemy, że część z tych osób może być samotna, mogą to być osoby w wieku podeszłym czy osoby, które potrzebują pomocy. Wspólnie z MSWiA, z policją, wypracowaliśmy mechanizm objęcia opieką osób, które są objęte kwarantanną. Do każdej osoby, która jest objęta kwarantanną codziennie "zapuka" polska policja, zapyta, czy wszystko w porządku, czy czegoś nie potrzeba, ale też poprosi o potwierdzenie, że osoba, która jest objęta kwarantanną, znajduje się w miejscu, w którym powinna być. "

Komendant główny policji gen.insp. dr Jarosław Szymczyk zapowiedział, że osoby poddane kwarantannie domowej będą kontrolowane przez funkcjonariuszy.

" We wszystkich komendach wojewódzkich policji funkcjonują centra operacyjne i codziennie do tych centrów będą trafiać wykazy osób objętych kwarantanną. Na tej podstawie te adresy zostaną przekazane do komend miejskich i powiatowych, tam policjanci będą co najmniej raz na dobę kontrolować miejsce pobytu osoby objętej kwarantanną. "

Koronawirus w Polsce. Liczba chorych na COVID-19 wydłuża się

Liczba chorych w Polsce rośnie wolniej, niż we Włoszech. Tam w kilka dni po stwierdzeniu pierwszego przypadku były już setki chorych. Relatywnie wolne rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w naszym kraju zawdzięczamy podjętym środkom ostrożności.

W ślady rządu idą także władze lokalne: Poznań zdecydował o zamknięciu na 2 tygodnie szkół i przedszkoli.

Aby zminimalizować ryzyko zachorowania na COVID-19 należy stosować się do 5 prostych porad przygotowanych przez Światową Organizację Zdrowia.

Zobacz także: Koronawirus w Polsce. Co robić, żeby się nie zarazić?