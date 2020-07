T-Mobile musi oddać pieniądze z kont pre-paid. UOKiK zmusi do tego także Orange i Play

Operatorzy komórkowi przez lata korzystali ze sformułowanych niekorzystnie dla klientów umów na usługi przedpłacone. Klienci musieli w nich pogodzić się z przepadaniem środków na koncie, jeśli jego ważność nie została przedłużona.

Problemowi zaczął przyglądać się Urząd Komunikacji Elektronicznej, który oszacował, że operatorzy przejmują w ten sposób na własność miliony złotych w wymiarze rocznym. Urząd wskazał, że jest to niekorzystne dla klientów i zapowiedział wprowadzenie odpowiednich zmian.

Głos w dyskusji zabrał także UOKiK, który murem stanął za klientami i wszczął postępowanie wobec czwórki operatorów, mających wyjaśnić czy nie działały na szkodę konsumentów.

Już rozstrzygnięcie pierwszego z nich pokazało, że zgody na przejmowanie środków klientów nie ma: Polkomtel, operator Plusa, został ukarany kwotą 20 mln zł. UOKiK zakończył także postępowanie w sprawie T-Mobile, po którym sieć zgodziła się wprowadzić zmiany i oddawać użytkownikom pieniądze.

Jak poinformował Urząd, działania T-Mobile naruszały Prawo Telekomunikacyjne oraz Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej, zobowiązujący do uczciwego rozliczania się z konsumentami ze świadczonych usług.

Najnowsza decyzja Prezesa Urzędu i jednocześnie pierwsza zobowiązująca w tego typu sprawie dotyczy spółki T-Mobile Polska. W regulaminie świadczenia usług przedpłaconych (pre-paid) ma następujące postanowienie: W przypadku utraty Ważności Konta niewykorzystana kwota lub jednostki rozliczeniowe zostają anulowane po upływie 14 dni (…). Jedynym sposobem na to, aby zgromadzone pieniądze nie przepadły, jest kolejne doładowanie przedłużające ważność konta. Jeśli konsument tego nie zrobi, bo np. zapomniał, a chce zmienić operatora, traci niewykorzystane środki. Może go to zniechęcić do wyboru konkurencyjnej firmy, nawet jeśli ma ona lepszą ofertę. "