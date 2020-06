TVP odmówiła emisji reklamy prezerwatyw. Powołała się na przepisy z ustawy o radiofonii i telewizji

7 czerwca, czyli dokładnie w Międzynarodowy Dzień Seksu ruszyła nowa kampania twórców prezerwatyw Durex. Hasło firmy to "Głośni w łóżku", a akcja ma zachęcać pary nie tylko do dzielenia się swoimi potrzebami, ale także zwracania uwagi na pragnienia partnera lub partnerki. Kampanii towarzyszy spot reklamowy, który trafił na ekrany naszych telewizorów, jednak nie pojawi się na wszystkich znanych nam stacjach.

W wideo widzimy cztery pary, które przed kamerą opowiadają o swoich relacjach. Wśród ludzi, których widzimy w reklamie nie znajdziemy aktorów, a autentyczne pary, które są razem także poza planem zdjęciowym. Jedną z par tworzy Jakub i Dawid, znani ze swojej aktywności w sieci.

Jak czytamy na Wirtualnych Mediach, biuro reklamy Telewizji Polskiej odmówiło emisji spotu reklamowego. Z informacji zdobytych przez portal wynika, że powodem jest pokazanie w niej relacji pary homoseksualnej.

Jak udało nam się ustalić, publiczny nadawca uzasadnił odmowę przepisami z ustawy o radiofonii i telewizji. Powołano się na jeden z ustępów artykułu 18. tej ustawy: "Audycje lub inne przekazy, zawierające sceny lub treści mogące mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich, inne niż te, o których mowa w ust. 4, mogą być rozpowszechniane wyłącznie w godzinach od 23 do 6". "

W oświadczeniu Telewizji Polskiej w sprawie spotu "Głośni w łóżku" czytamy, że na "treści intymne" ukazywane w stacji skarżą się widzowie - stąd podjęta decyzja.

Na etapie konsultacji z domem mediowym Biuro Reklamy zgłosiło zastrzeżenia do jednej z kreacji planowanej w kampanii. Zastrzeżenie to wynikało w szczególności z dużej ilości skarg widzów, jakie Telewizja Polska otrzymywała na filmy reklamowe zawierające treści intymne. Ostatecznie reklamodawca poinformował nas, że zamierza oprzeć kampanię wyłącznie na kreacji, do której Biuro Reklamy zgłosiło zastrzeżenia. Dotychczasowa opinia została podtrzymana, a dom mediowy poinformował, że nie zamierza zlecać kampanii. "