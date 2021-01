6 stycznia 2021 Andrzej Piaseczny obchodził swoje 50. urodziny, na które zaprosił Nergala i Majkę Jeżowską. Na imprezie urodzinowej goście skandowali m.in. "j***ć PiS i Konfederację". Sprawę skomentowało TVP, z którym współpracuje Piasek. Muzyk jest jurorem The Voice Senior i możliwe, że nie zobaczymy go już w kolejnej edycji talent show.

Toasty "J***ć PiS" na urodzinach Andrzeja Piasecznego. TVP skomentowało sprawę

Jak podaje portal natemat.pl, w sieci pojawiły się nagrania z imprezy Piaska, na której goście skandowali: "J***ć biedę. I bezrobocie. J***ć PiS i Konfederację i wszystkich tam - k***a". Nergal również pokazał filmik, na którym przyjaciele Piasecznego próbowali zaśpiewać utwór "Śniadanie do łóżka".

Nic w internecie nie ginie i wkrótce po opublikowaniu wideo z wulgaryzmami na urodzinach Piaska, w internecie zawrzało. Sprawę postanowiło skomentować TVP, które nie ukryło swojego zgorszenia zachowaniem Piaska:

Zachowania danego celebryty lub artysty, promujące postawy szkodliwe i społecznie nieakceptowalne, takie jak mowa nienawiści czy afirmacja używania narkotyków, oczywiście mają wpływ na decyzje Telewizji Polskiej co do angażowania takich osób do kolejnych produkcji w przyszłości.

Co za tym idzie, możliwe, że Piaska nie zobaczymy w kolejnej edycji talent show The Voice Senior. 2 stycznia 2021 ruszyła 2. edycja programu, w którym seniorzy śpiewają przed jury, które ich nie widzi. Każdy uczestnik musi przekonać do siebie jurorów, by się odwrócili i chcieli zaprosić go do swojego zespołu. Obok Piaska w The Voice Senior wokalistów oceniają Alicja Majewska, Izabela Trojanowska i Witold Paszt z grupy Vox.