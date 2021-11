W TVP1 wyemitowano film "Bohemian Rhapsody", w którym pokazano historię Queen i Freddiego Mercury'ego od początku kariery zespołu do historycznego występu na Live Aid. Obraz zdobył 4 Oscary, okazał się kinowym hitem, ale w debacie po filmie skupiono się na orientacji wokalisty. Internauci są oburzeni tym, co usłyszeli w programie "Debata o kinie".

Po emisji filmu "Bohemian Rhapsody" pokazano dyskusję Michała Rachonia m.in. z muzykiem Jędrzejem Kodymowskim i Piotrem Lisiewiczem z "Gazety Polskiej". Rozmówcy skupili się na orientacji seksualnej Freddiego Mercury'ego podkreślają, że wokalista nie afiszował się ze swoim homoseksualizmem, o czym powiedział Jędrzej Kodymowski:

To była przez długi czas ukrywana sprawa. On się po prostu z tym nie afiszował. W gruncie rzeczy zespół muzyczny jest po to, żeby prezentować muzykę, emocje, sprzedawać klimat, a wykorzystanie tego do innych celów promocyjnych lub politycznych jest nie na miejscu.

Zwrócono uwagę również na relację Freddiego z Mary Austin i podkreślono, że to ją najbardziej kochał Mercury, który w testamencie przypisał jej większość praw autorskich. Podczas debaty skrytykowano też organizacje LGBT. Wirtualnemedia.pl przytoczyły słowa Piotra Lisiewicza:

Od Freddiego biła wrażliwość, której teraz brakuje obecnym środowiskom LGBT - teraz jest odwrotnie, mają burzyć naszą kulturę. Kiedy słyszę, że Słowacki mógł być homoseksualistą, Konopnicka lesbijką, a Pułaski kobietą, to są rzeczy z kompletnie innej wrażliwości.

Po emisji programu zawrzało w sieci:

Wielu internautów wyraziło swoje oburzenie poziomem debaty po filmie "Bohemian Rhapsody":

To się nie dzieję! Po filmie "Bohemian Rhapsody" o Freddiem Mercurym w TVP1, Rachoń z "fachowcami" mówią, że on w zasadzie był bardzo złym człowiekiem, bo rozpustny no i gej. A w ogóle film był bardzo zły. Szambo wybił.

Serio? Po emisji "Bohemian Rhapsody" TVP1 dało właśnie jakieś dziwne, wieczorowe wydanie programu "Jedziemy", w którym koledzy Michała Rachonia rozkładają na czynniki pierwsze homoseksualizm Freddiego Mercury'ego.

Krzysztof Luft, były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, tak skomentował debatę w TVP:

Okazuje się, że tak naprawdę to FM właściwie nie był gejem - został nim dopiero jak zdemoralizował go sukces i stał się milionerem, ale prawdziwą miłością jego życia zawsze była Mary. Za to dzisiejsze środowiska LGBT robią z niego geja, żeby wykorzystywać go do swojej ideologii .

24 listopada minęło 30 lat od śmierci Freddie Mercury'ego. Wokalista zmarł w swoim londyńskim domu na zapalenie płuc z powodu zaniżenia odporności organizmu. Freddie dowiedział się o tym, że ma AIDS wiosną 1987 roku.