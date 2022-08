Ta "przeklęta" piosenka niszczyła dyski twarde w komputerach. Rzecznik Microsofu wyjaśnił ciekawe zjawisko

To będzie przykra wiadomość dla fanów Janet Jackson. Jej piosenka z 1989 w tajemniczy sposób powoduje, że dyski twarde w komputerach ulegają zniszczeniu. Jak to możliwe?

16 sierpnia 2022 główny inżynier oprogramowania Microsoftu, Raymond Chen, podzielił się na swoim blogu osobliwą historią. Mężczyzna opisał tajemnicze awarie twardych dysków w komputerach, mające związek z piosenką Janet Jackson.

Jak się okazuje częstotliwości w ścieżce audio "Rhythm Nation" Janet Jackson rezonują z dyskami twardymi o prędkości obrotowej 5400 obr./min. W efekcie tego zjawiska dochodzi do utraty danych z nośnika, a czasem wręcz nieodwracalnego uszkodzenia dysku.

Mówiąc prościej, utwór zawierał częstotliwość, która po odtworzeniu przez głośniki laptopa powodowała drgania określonych modeli dysków twardych - co oznaczało, że komputer działał nieprawidłowo. Działa to dokładnie tak jak w przypadku gdy wysoki dźwięk może spowodować rozbicie się kieliszka do wina