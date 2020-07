Taco Hemingway ostro o Polsce w najnowszym singlu. "Przestałem wierzyć w Polskę dawno"

Taco Hemingway to aktualnie jeden z najpopularniejszych polskich raperów. Muzyk od lat komentuje polską rzeczywistość, a jego teksty poruszają tematy, z którymi z łatwością utożsamiają się słuchacze. Artysta mimo niesłabnącej popularności nie przestaje zaskakiwać fanów.

Taco Hemingway i "Polskie Tango" już w sieci

Niedawno poinformował, że wraz ze swoim managerem, Michałem Chwiałkowskim z The Returners oraz duetem PRO8L3M zakłada nową wytwórnię. Label ma wspierać młode talenty i być furtką dla artystów, którzy największą karierę mają jeszcze przed sobą. Teraz Hemingway zaprezentował singiel ze swojej nadchodzącej płyty.

Taco opublikował "Polskie Tango", czyli utwór, który zapowiada krążek "Jarmark". Wydawnictwo ma ukazać się latem tego roku. Za produkcję kawałka odpowiada Lanek, a tekst piosenki ostro komentuje polską rzeczywistość.

Popularny raper uderza we wszystkie przywary naszego kraju i rapuje o tym, co boli go, kiedy patrzy na biało-czerwoną flagę. Porównuje nawet jej barwy do kolorów Świętego Mikołaja i przyznaje, że analogia jest słuszna, bo podobnie jak w roznoszącego prezenty dziadka, nie wierzy już też w Polskę.

Muzyk posilił się również o ciekawą parafrazę znanego wiersza patriotycznego "Katechizm polskiego dziecka" zaczynającego się od popularnego wersu "Kto ty jesteś? - Polak mały". Jednak w wersji Taco, rymowanka brzmi bardzo gorzko.

" Kto ty jesteś? Polak mały

Jaki znak twój? Torba z białym

Gdzie ty mieszkasz? Na strzeżonym

W jakim kraju? W tym pop****olonym

Czym ta ziemia? To mój zamek z piachu

Czym zdobyta? Propagandą strachu

Czy ją kochasz? Bardzo, mówię szczerzę

A w co wierzysz? W nic nie wierzę "

Najnowszy kawałek Taco Hemingwaya trafił już na YouTube'a oraz serwisy streamingowe.