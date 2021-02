Tadeusz Rydzyk o sytuacji na ulicach: "Szatan rozlewa swoją działalność!", "To są orgie satanistyczne"

Podczas jednej z ostatnich audycji "Rozmowy niedokończone", wyemitowanej na antenie Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk zabrał głos w sprawie aktualnej sytuacji w Polsce. Duchownemu nie podobają się obostrzenia wprowadzane przez władze.

Ksiądz w swoich wypowiedziach nie krył żalu do rządu, który nadal podtrzymuje decyzję w sprawie limitu wiernych podczas mszy świętych. Tadeusz Rydzyk ma podejrzenia, że to właśnie obostrzenia i utrudnianie ludziom przyjmowania eucharystii skutkuje ich niepokojącymi zachowaniami.

Duchowny pod koniec audycji, która opiera się na dyskusjach ze słuchaczami, wygłosił własną opinię w sprawie skutków pandemii. Uznał, że to kolejna okazja do odciągnięcia ludzi od kościoła przez ateistów. Słowa duchownego przytacza serwis wprost.pl:

Ateiści zrobią wszystko, żeby wyrwać ludzi z kościoła. To jest diabeł, Szatan. Co zrobili? Do kościoła nie - przez internet.

Według Rydzyka skutki braku przyjmowania eucharystii widać na ulicach. Ksiądz nawiązał do strajków kobiet i wulgaryzmów, które pojawiają się między innymi na transparentach protestujących.

Proszę zobaczyć, jak Szatan rozlewa tę swoją działalność. Przecież to, co jest na ulicach, ta wulgarność, to są orgie satanistyczne. To Szatan. Dlatego tak ważne, żeby ci ludzie się modlili. Modlitwa, eucharystia - to zatrzymuje Szatana, on tego się boi.