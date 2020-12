Tajemnicy ciąg dalszy. Monolit pojawił się też w Warszawie!

To się powoli robi nudne. Od prawie dwóch tygodni na świecie pojawiał się i znikał całkiem spory metalowy monolit, który na początku był uznawany za dzieło sztuki jakiegoś artysty, potem za prezent od kosmitów, aż w końcu chyba wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że to jedynie jakaś kampania marketingowa, mająca na celu coś nam sprzedać albo zapowiedzieć serial sci-fi.

To już nie jest śmieszne. Odkryto KOLEJNY monolit - tym razem w Kalifornii

Niestety, nadal nie wiemy, dlaczego, po co i w jaki sposób te monolity są rozstawiane. Jaki jest powód tego, że pojawił się w Utah, potem w Rumunii, następnie w Kalifornii, a teraz jeszcze na dodatek w Warszawie? Wszystko jest jedną wielką zagadką.

Monolit, który zniknął z pustyni, nagle pojawił się w Rumunii. To już się robi dziwne

Jak podaje portal TVN Warszawa, rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka wyjawiła w rozmowie z portalem, że (tak jak w poprzednich przypadkach) nie jest to akcja miasta:

To nie jest nasza inicjatywa. Nie możemy w żaden sposób na nią zareagować, ponieważ monolit ustawiono na terenie, który należy do Wód Polskich. Najprawdopodobniej to oddolna inicjatywa społeczna.