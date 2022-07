Tajemnicza przepowiednia Bashara. Czy w 2023 dojdzie do kontaktu ludzi i kosmitów?

Medium Darryl Anka, który zajmuje się tworzeniem efektów do filmów (między innymi do "Iron Mana") w 1983 roku zaczął doświadczać obecności bytu, który przedstawił się mu jako Bashar. Mężczyzna od tego często odczuwa niepokojącą obecność ducha, który zdradza różne fakty na temat przyszłości rasy ludzkiej.

Zdaniem Darryla, Bashar jest istotą wielowymiarową. Pochodząca z dalekiej przyszłości istota poprzez medium przekazuje nam mechanizmy działania wszechświata. Jak twierdzi mężczyzna, Bashar pochodzi z rasy zwanej Essassani. To cywilizacja, która opiera się miłości, pokoju i przekonaniu, że wszystkie żywe istoty są sobie równe, choć wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju.

Jak dotąd Bashar przepowiedział na lata 2017 - 2019 twór rozpoczęcie masowej produkcji nowej formy energii oraz wzmożoną i niezwykle brutalną działalność terrorystyczną. Czy ta przepowiednia się sprawdziła? Raczej nie do końca!

Kolejną rzeczą było także stwierdzenie, że już niedługo zostaną ujawnione dokumenty i dowody dotyczące istnienia istot pozaziemskich i UFO. Jak wiemy, pod koniec maja 2022, w Kongresie USA przeprowadzono pierwsze od ponad 50 lat publiczne przesłuchanie dotyczące UFO i pokazano dwa spektakularne nagrania.

Tym razem Bashar za pośrednictwem Darryla Anki poinformował, że rok 2023 będzie końcem 40-letniego cyklu, w którym istota kontaktowała się z ludźmi za pośrednictwem medium.

- brzmi przesłanie.

Medium twierdzi, że istnieje około 147 cywilizacji, które z kosmosu bardzo uważnie obserwuje Ziemię. W 2023 roku ludzie powinni być przygotowani na bezpośrednie formy kontaktu z ich strony.

Nie jesteśmy tu by udowodnić wam, że istniejemy, lecz by przekazać informacje. Jeśli trafiają do Ciebie to dobrze, jeśli nie to też dobrze [...] Chodzi o to, byście je poznali i podjęli własną decyzję, co chcecie dalej z tym zrobić