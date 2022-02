UVB-76 to rosyjska radiostacja, która od 1982 roku nieprzerwanie nadaje dziwne komunikaty. Tajemniczy obiekt od lat wzbudza ogromne zainteresowanie wśród zwolenników teorii spiskowych.

Rosyjska radiostacja-duch zaczęła nadawać nowe komunikaty

Rosyjska stacja numeryczna od wielu lat stanowi ogromną zagadkę. Wiele osób wierzy, że jest częścią systemu, który miałby wstrzelić pociski atomowe w przypadku rozpoczęcia III wojny światowej. Jak twierdzą zwolennicy teorii spiskowych gdy komunikaty przestaną być nadawane, automatycznie uruchomi się arsenał nuklearny. Inna teoria mówi, że UVB-76 służy do komunikacji między rosyjskimi szpiegami.

Urządzenie powszechnie nazywane "Brzęczykiem" jest postrzegane także jako narzędzie łączności Rosjan z cywilizacjami pozaziemskimi.

Informatycy, inżynierowie i pasjonaci technologi od lat próbują poznać tajemnicę UVB-76. Radiostacja 25 razy na minutę emituje tajemniczy brzęczący sygnał przeplatany szumem. Czasem słychać również pojedyncze słowa lub syreny alarmowe.

24 stycznia 2013 roku UVB-76 przekazała komunikat "Uruchomiono polecenie 135". Był on tak odmienny od standardowego przekazu, że postawił w pełnej gotowości wiele osób.

Znak wywoławczy radiostacji zmieniał się na przestrzeni lat:

do 2010: UVB-76

2010 – grudzień 2015: MDŻB

28 grudnia 2015 – marzec 2019: ŻUOZ

2019 – 2020: ANWF

2021 – obecnie: NŻTI

Czy jest się czego obawiać?

Jak informuje serwis "iflscience" w styczniu 2022 roku UVB-76 zaczął nadawać nowe informacje. Na częstotliwościach radiostacji pojawiły się hity takie jak "Gangnam Style", "Never Gonna Give You Up", "The Final Countdown", "Amerika" czy "All Star". Natomist szumy i hałasy emitowane między muzyką zostały zinterpretowane jako śmieszne obrazki i memy. W obecnej chwili radiostacja wróciła do klasycznej transmisji.