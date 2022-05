Tajemnicze miejsce w Czeskiej Kanadzie. Czym jest "Diabelski tyłek"?

Czeska Kanada leży na wschodzie województwa południowoczeskiego, na granicy czesko-morawsko-austriackiej, między miastami Nová Bystřice, Slavonice i Kunžak. To malownicze miejsce obfituje w wiele pieszych i rowerowych szlaków i jest chętnie odwiedzane przez turystów.

Czym jest "Diabelski tyłek"?

Zapierające dech w piersiach widoki, piękne lasy i zamki. To wszystko można znaleźć w tej części Europy. Park przyrody o powierzchni ok. 283 km kw. zachwycił niejednego turystę, a znajdujące się w nim niesamowite granitowe skały sugerują, że to miejsce ma powiązania z nieczystymi siłami.

Znajduje się tu bowiem wiele tajemniczych i ciekawych miejsc. Pierwszym z nich jest Kamienny stół, który prawdopodobnie był używany do celów rytualnych w czasach starożytnych. Formacja skalna do dziś zadziwia turystów swoimi rozmiarami. Nietypowym miejscem jest także Chleb Diabła – zgrupowanie głazów przypominających krojony bochenek chleba.

Jednak wizytówką tego miejsca jest skała Ďáblova prdel. "Tyłek diabła" lub bardziej dosadnie "Diabelska dupa" to niesamowicie ciekawy głaz, który znajduje się pomiędzy wsiami Terezín, Nový Svět i Valtínov na wschód od Jindřichův Hradec.

Tyłek Ďáblova leży około 200 metrów od zielonego szlaku turystycznego w pobliżu osady U Panského lesa.

