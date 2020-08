Tajemnicze światła przeraziły Chińczyków: "Na niebie jest UFO"

Ujęcia "tajemniczego UFO" na nocnym niebie nad chińskim miastem Shenzhen zarejestrowały ponad cztery miliony wyświetleń na całym świecie. Co przeraziło Chińczyków?

Tajemnicze światła nad Chinami

Film przedstawiający niesamowite zjawisko został przesłany na chińską platformę społecznościową 25 lipca 2020 i przyciągnął ponad cztery miliony wyświetleń. Mieszkańcy chińskiego miasta Shenzhen, sąsiadującego z Hongkongiem w południowej prowincji Guangdong, zauważyli tajemnicze kolorowe plamy pojawiające się między chmurami na nocnym niebie.

Lokalne biuro meteorologiczne przesłało film przedstawiający tajemnicze światła na niebie Shenzhen do chińskiej sieci społecznościowej Weibo. Niektórzy internauci byli pewni, że przedstawia on UFO latające po niebie.

Na zdjęciach widać dużą tajemniczą grupę świateł promieniujących nad drapaczami chmur w mieście. Wielu mieszkańców miasta, uznało to zjawisko za nalot UFO, przepowiednie zagłady, a nawet początek końca świata. "Na niebie jest UFO", "To przerażające" - komentowali doniesienia internauci.

Jak dotąd władze nie mają pojęcia jak wyjaśnić to zjawisko. Niektórzy twierdzą, że były to tzw. filary świetlne, jednak występują one zwykle w bardzo niskich temperaturach. Nie ma mowy, by doszło do tego zjawiska w środku lata.

