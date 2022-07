Tajemnicze zjawisko rodem ze "Stranger Things". Winna marihuana

Setki teorii spiskowych pojawiło się w sieci po publikacji fenomenu, do którego doszło w Australii. Mieszkańców Mildury przeraził bowiem widok różowej poświaty na niebie.

Przez pewien okres czasu niebo nad miastem wyglądało niczym z serialu "Stranger Things" lub filmu "Bliskie spotkania trzeciego stopnia". Mieszkańcy podejrzewali wpływ sił nadprzyrodzonych.

Przerażające zdjęcia z Australii natychmiast obiegły media społecznościowe i spowodowały lawinę komentarzy. Wiele mediów podjęło temat i zaczęło wstawiać zdjęcia i filmy pokazujące nieziemskie zjawisko.

- powiedziała w rozmowie z "The Guardian" mieszkanka Mildury Tammy Szumowski.



Internauci z przerażeniem śledzili relacje z Mildury i próbowali zrozumieć, co tak naprawdę się wydarzyło. Wśród teorii spiskowych znalazły się historie o portalu do innego wymiaru, lądowaniu kosmitów, duchach czy końcu świata.

Racjonaliści obstawiali również nietypową promocję piątego sezonu "Stranger Things" lub innej filmowej produkcji. Przyczyna okazała się jednak zupełnie inna.

Nad Mildurą i okolicami rozbłysło czerwone światło. Byli to kosmici? Zorza polarna? Okazuje się, że to światła do wzrostu roślin z hodowli, w której produkuje się medyczną marihuanę