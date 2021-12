Tajemnicze zjawisko w Kielcach. Do sieci trafiło niesamowite zdjęcie [ZDJĘCIE]

Do niecodziennego zjawiska doszło z samego rana 27 grudnia 2021 roku w Kielcach. Efekt halo utrzymywał się krótko, za to był niezwykle widowiskowy.

Niesamowite zjawisko uchwycone w Kielcach

Halo to zjawisko optyczne, które zachodzi w atmosferze ziemskiej. Jest obserwowane wokół Słońca lub Księżyca. Zjawisko wywołane jest załamaniem na kryształach lodu i odbiciem wewnątrz kryształów lodu znajdujących się w chmurach pierzastych lub we mgle lodowej. Halo słoneczne to jasne, białe pierścienie światła na niebie wokół tarczy słonecznej lub rzadziej – księżycowej.

Zdjęcie niecodziennego zjawiska opublikował serwis Nasze Kielce:

Halo nad Kielcami. Zjawisko optyczne tzw tarczy słońca wywołane odbiciem promieni we mgle lodowej. To efekt dużych mrozów ;)

Widok z osiedla Podkarczówka.

Halo najczęściej jest widywane zimą w górach.

fot. Karolina Ludwinek

- czytamy w poście

Halo jest wyjątkowym zjawiskiem, które może być obserwowane na każdej szerokości geograficznej oraz o każdej porze dnia lub nocy.