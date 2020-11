Tajemniczy monolit na pustyni Utah. Czy jest to dowód na istnienie kosmitów?

Rok 2020 nie odpuszcza. Już w styczniu ogromne trzęsienie ziemi nawiedziło Turcję. Następnie do Europy dotarła pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, a w Australii wybuchły straszne pożary. Ogień trawił także rejon elektrowni w Czarnobylu, a w Indonezji nastąpiła eksplozja sześciu wulkanów na raz. Afrykę i Indie nawiedziła wyjątkowo żarłoczna szarańcza, jakiej nie widziano tam od 25 lat.

W czerwcu 2020 rano wybuchł wulkan Merapi na wyspie Jawa w Indonezji. Chmura popiołu wzniosła się na wysokość 6 km. 15 sierpnia 2020 ogniste tornado nawiedziło Kalifornię, a pod koniec października 2020 Turcja ponownie znalazła się w niemałych tarapatach. "Klątwa roku 2020" trafiła na mieszkańców Rosji, których nawiedziła lodowa apokalipsa.

Od jakiegoś czasu internauci piszą, że do kompletu spadających na nas nieszczęść brakuje tylko inwazji kosmitów na Ziemię. Po szokującej informacji, która nadeszła z Kanady, chciałby się jednak zakrzyknąć: mówisz i masz!

Jak donosi BBC News, w niezamieszkanej części amerykańskiego stanu Utah odkryto tajemniczy obiekt. Miłośnicy teorii spiskowych niemal od razu uznali znalezisko za dowód na istnienie obcych cywilizacji.

Liczący trzy metry metalowy monolit zauważył pilot helikoptera, Bret Hutchings. Mężczyzna odbywał lot na zlecenie Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego w Utah, który miał pomóc urzędnikom zajmującym się ochroną przyrody w liczeniu owiec kanadyjskich na południu stanu.

- podaje "Guardian".

To chyba najdziwniejsza rzecz, na jaką się natknąłem przez wszystkie lata latania. Żartowaliśmy sobie, że jak któryś z nas zniknie, to reszta ma wiać. Widać było, że ktoś go tam wbudował, a nie po prostu zrzucił. Zastanawialiśmy się, czy to może NASA coś tam wetknęło, ja wiem, żeby odbijać sygnał z satelit?