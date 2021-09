Tajemniczy pojazd nagrany w zamkniętym ośrodku badawczym na pustyni. Czy to UFO? [WIDEO]

Na TikToka trafił trwający sześć sekund film, przedstawiający transport bardzo dziwnie wyglądającego statku powietrznego. Nagrania dokonano prawdopodobnie w tajnym ośrodku badawczym Helendale Radar Cross Section Facility w USA.

Tajemniczy pojazd nagrany w zamkniętym ośrodku badawczym na pustyni

Autor tajemniczego nagrania pozostaje anonimowy. Nagranie wypromował w sieci natomiast Ruben Hofs, holenderski miłośnik lotnictwa i internetowy detektyw.

Jak dotąd nikt nie jest w stanie stwierdzić jednoznacznie co tak naprawdę widać na nagraniu. Materiał pokazano kilku branżowym specjalistom w tym szefowi Dowództwa Lotnictwa Bojowego USAF (lotnictwo wojskowe USA), Markowi Kelly. Wszyscy stwierdzili, że nie mają pojęcia, czym jest tajemniczy obiekt widziany na filmiku.

Tajemnicza maszyna na ciężarówce, nie przypomina niczego, co do tej pory wyprodukowano na Ziemi. Laweta z leżącym na niej obiektem została sfilmowana prawdopodobnie w należących do Skunks Works Lockheed Martina zakładach Helendale.

To stare lotnisko wojskowe znajduje się na pustyni Mohave w Kalifornii a Skunk Works zajmujący się nietypowymi projektami ma tam swoje główne centrum badawcze.

Bryła przypomina statek obcych lub ustawioną do góry nogami makietę nowego statku powietrznego dla U.S. Air Force, czyli myśliwca 6. generacji. Część znawców tematu twierdzi, że może to być NGAD (Next Generation Air Dominance). To awangardowy projekt, który zakłada stworzenie dużo lepszej wersji F-22 czy F-35 z piątej generacji.

Wiadomo, że Lockheed Martin zajmuje się tą inicjatywą, ale jak dotąd nie ujawniono, na jakim etapie są prace.